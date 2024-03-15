Міноборони РФ заявило про обстріл "Градами" та БПЛА Білгородської та Калузької областей: там нібито працювала ППО
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників та "Градів" по Білгородській та Калузькій областях. Так буцімто працювала російська ППО
Про це пише міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу та реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться у повідомленні.
За даними російського міноборони, російська ППО нібито перехопила та знищила 5 безпілотників та 2 реактивні снаряди над територіями Білгородської та Калузької областей.
- Російське міністерство оборони вранці 14 березня звинуватило Україну в нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Згодом у Білгороді повідомили про повторний обстріл.
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