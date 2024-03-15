Міноборони РФ заявило про обстріл "Градами" та БПЛА Білгородської та Калузької областей: там нібито працювала ППО

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу та реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться у повідомленні.

За даними російського міноборони, російська ППО нібито перехопила та знищила 5 безпілотників та 2 реактивні снаряди над територіями Білгородської та Калузької областей.