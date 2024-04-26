У Британії вперше у світі почали тестування на людях вакцини від раку шкіри
У Великій Британії розпочалося тестування на людях першої у світі мРНК-вакцини проти меланоми - найсмертоноснішої форми раку шкіри
Про це повідомляє BBC.
Вакцина від раку шкіри, випробування якої зараз проходить на людях, має назву mRNA-4157 (V940). Її розробниками є компанії Moderna та Merck Sharp and Dohme (MSD), однак вакцина поки що не є доступною для регулярного застосування у Національній службі охорони здоров'я, окрім клінічних випробувань.
Вона створена за тією ж технологією, що й сучасні вакцини проти Covid, і зараз проходить завершальну фазу тестування. Вакцина є персоналізованою - це означає, що її склад змінюється відповідно до потреб конкретного пацієнта.
Препарат створюється відповідно до унікального генетичного підпису власної пухлини пацієнта і працює, даючи організму вказівку виробляти білки або антитіла, які атакують маркери або антигени, знайдені тільки на цих ракових клітинах.
Як зазначають лікарі Університетського коледжу лондонських лікарень (UCLH), цей препарат застосовується разом з іншим ліками, такими як пембролізумаб або Кейтруда, які також допомагають імунній системі вбивати ракові клітини.
Експерти в деяких інших країнах, зокрема в Австралії, також випробовують це лікування на пацієнтах, щоб зібрати більше доказів і зрозуміти, чи варто його впроваджувати ширше.
За словами дослідниці UCLH доктора Хізер Шоу, цей препарат має потенціал для лікування людей, хворих на меланому, і наразі випробовується на інших видах раку - пухлинах легенів, сечового міхура та нирок.
"Це одна з найбільш захоплюючих речей, які ми бачили за дуже довгий час, - наголосила вона. - Він (препарат, - ред.) абсолютно індивідуально розроблений для пацієнта - ви не можете дати його наступному пацієнту в черзі, тому що ви не очікуєте, що він буде працювати. Це справді персоналізовано".
Згідно з повідомленням, британська частина міжнародного дослідження має на меті набрати щонайменше 60-70 пацієнтів у восьми центрах, у тому числі в Лондоні, Манчестері, Единбурзі та Лідсі.
Для забезпечення найкращого результату пацієнти, які беруть участь у дослідженні, повинні мати хірургічне видалення меланоми з високим ризиком розвитку протягом останніх 12 тижнів. Деяким з них замість вакцини буде введено манекен або плацебо. Однак ніхто з них не знає, що саме вони отримують.
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