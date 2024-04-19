"Розвиває здатність заражати людей": ВООЗ занепокоєна через поширення пташиного грипу
ВООЗ висловила занепокоєння через поширення пташиного грипу H5N1 серед нових видів, включно з людьми, і високий рівень смертності внаслідок цього
Про це пише ScienceAlert.
"Я вважаю, що це викликає величезне занепокоєння", - сказав журналістам у Женеві головний науковий співробітник агентства охорони здоров'я ООН Джеремі Фаррар.
Нинішній спалах пташиного грипу почався у 2020 році й призвів до загибелі десятків мільйонів домашньої птиці, також заражені дикі птахи й наземні та морські ссавці.
Минулого місяця до списку приєдналися корови та кози, що стало несподіванкою для експертів, оскільки вважалося, що вони не сприйнятливі до цього типу грипу.
"Велике занепокоєння, звичайно, полягає в тому, що… заражаючи качок і курей, а потім усе частіше ссавців, цей вірус зараз еволюціонує та розвиває здатність заражати людей, а потім критично здатність переходити від людини до людини", - сказав Фаррар.
Поки що немає доказів того, що вірус грипу A(H5N1) поширюється між людьми. Але в сотнях випадків, коли люди були інфіковані через контакт із тваринами, "рівень смертності надзвичайно високий", сказав Фаррар.
За даними ВООЗ, із 2003 року по 1 квітня цього року було зафіксовано 463 смерті від 889 випадків захворювання людей у 23 країнах, що становить 52% летальних випадків.
- Раніше цього місяця Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів попередило про масштабну пандемію пташиного грипу, якщо вірус почне передаватися між людьми.
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