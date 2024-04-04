Якщо пташиний грип почне ширитися серед людей, це загрожує новою пандемією, - Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів
Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів попередило про масштабну пандемію пташиного грипу, якщо вірус почне передаватися між людьми, адже люди не мають імунітету проти нього
Про це пише Reuters.
"Якщо віруси пташиного грипу A(H5N1) набудуть здатності ефективно поширюватися серед людей, широкомасштабна передача може відбутися через відсутність імунного захисту проти вірусів H5 у людей", - йдеться у звіті Агентствв ЄС із безпеки харчових продуктів.
Організація повідомило про це через день після того, як стало відомо про штам пташиного грипу, виявлений у людини в Техасі. Зазначається, що особа контактувала з молочними коровами, які, ймовірно, були заражені.
Водночас науковці зафіксували, що цього сезону кількість спалахів пташиного грипу була нижчою, але вірус розширив свою географію. Зокрема його було зафіксовано в Антарктиді, а також серед ссавців, що збільшує ризик для людей.
"На сьогоднішній день не спостерігалося стійкої передачі від людини до людини, і передача пташиного грипу від інфікованих тварин до людини є рідкістю. Однак, ці віруси продовжують розвиватися в усьому світі і з міграцією диких птахів можуть бути відібрані нові штами, що несуть потенційні мутації для адаптації ссавців", - заявили в Агентстві ЄС із безпеки харчових продуктів.
Згідно з останньою доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров'я, у період із січня 2003 року по 26 лютого 2024 року в усьому світі було зареєстровано близько 887 випадків зараження людини пташиним грипом H5N1. З них 462 - були летальними, що становить 52% від загальної кількості.
Щодо способів поширення, більшість випадків захворювання людей було виявлено у тих, хто незахищено контактував із хворою або мертвою птицею, на ринках живої птиці або в забрудненому середовищі.
Дикі ссавці та тварини-компаньйони: зокрема, коти, які живуть у домогосподарствах і мають доступ на вулицю, можуть бути потенційним "транспортним засобом" для передачі вірусу.
У США, окрім птиці та молочних корів, вірус було зафіксовано у кіз, котів, лисиць, єнотів, скунсів, полярних ведмедів, грізлі та у морських слонів.
- 29 липня 2023 року стало відомо, що Норвегія та Фінляндія 2023 року зіткнулися з рекордною кількістю спалахів пташиного грипу у кількох регіонах. Внаслідок цього загинули тисячі чайок та інших видів тварин, у деяких районах було введено обмеження на поїздки.
- 29 вересня 2023 року повідомлялося, що загадкова загибель чотирьохсот тюленів і морських котиків на берегах різних країн спричинила занепокоєння серед дослідників та охоронців природи. Причиною цього став пташиний грип.
- 29 жовтня 2023 року стало відомо, що урядова делегація РФ завадила створенню заповідника в Антарктиці, попри докази, що континент стикається з історично низьким рівнем морського льоду, різким зменшенням чисельності диких тварин та випадками пташиного грипу.
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