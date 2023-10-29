Росія перешкоджає створенню заповідника в Антарктиці

Про це повідомляє The Guardian.

Велика міжнародна конференція з морського середовища Антарктики не змогла домовитися про створення нових 4 млн квадратних кілометрів природоохоронних зон для запобігання таненню льоду і вимиранню диких тварин, тому що рішення не підтримала російська урядова делегація, яка прибула із запізненням через затримки, пов’язані з візами, а потім неодноразово призупиняла дискусії на зустрічі в австралійському місті Гобарт.

На двотижневій зустрічі були представлені наукові докази того, що природоохоронні території необхідні для збереження місць пошуку їжі та розмноження пінгвінів, зубаків, тюленів і китів, а також для досягнення глобально узгодженої мети - захистити 30% територій планети до 2030 року.

Посол США в Австралії Керолайн Кеннеді закликала комісію "задовольнити глобальний попит на дії" після значного танення льоду на Антарктичному півострові, падіння популяції морських котиків, а також після виявлення пташиного грипу в Антарктиці.

Російська делегація пропустила виступ Кеннеді та основні наукові доповіді. Після прибуття вона виступила проти посилення захисту навколишнього середовища. Країни намагались вмовити делегацію РФ підтримати створення заповідника, тому зустріч тривала понаднормово, але до згоди учасники так і не дійшли. Науковий комітет погодився провести симпозіум у липні 2024 року.

Довідково. Комісія Ccamlr, була заснована міжнародним договором і збирається щороку в Тасманії, найпівденнішому штаті Австралії, з 1982 року. Комісія опікується збереженням морських живих ресурсів Антарктики.