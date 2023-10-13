За 30 років Антарктида втратила 7,5 трлн тонн льоду, - учені

Про це інформує The Guardian.

Учені з Університету Лідса підрахували, що 67 трлн тонн льоду було втрачено на заході, тоді як 59 трлн тонн було додано на сході між 1997 і 2021 роками, що призвело до чистих втрат у 7,5 трлн тонн.

"Існує неоднозначна картина погіршення стану шельфового льодовика, і це пов’язано з температурою океану та океанськими течіями навколо Антарктиди. Західна половина піддається впливу теплої води, яка може швидко розмити шельфовий льодовик знизу, тоді як більша частина східної Антарктиди зараз захищена від теплої води поблизу смугою холодної води на узбережжі", - сказав експерт зі спостереження Землі та керівник дослідження доктор Бенджамін Девісон.

Шельфовий льодовик розташований на кінці льодовиків і уповільнює швидкість їх течії в море. Коли вони зменшуються, льодовики викидають більшу кількість прісної води в море, що може порушити течії Південного океану. Приблизно 67 мільйонів тонн прісної води, випущеної в океан за 25-річний період, впливають на океанські течії, які переносять тепло та поживні речовини по всьому світу.

Учені вимірювали щорічні зміни льоду за допомогою супутників, які можуть бачити крізь густі хмари протягом довгих полярних ночей. Дослідники переглянули понад 100 тис. зображень, щоб проаналізувати стан шельфового льодовика, який може мати негативний вплив на решту світу.

Науковці вважають, що втрата льоду є результатом кліматичної кризи, тому що відновлення льоду було б більше, якби це було частиною циклу природних змін.

"Ми очікували, що більшість шельфових льодовиків пройдуть цикли швидкого, але короткочасного скорочення, а потім повільно відростуть. Натомість ми бачимо, що майже половина з них зменшується без ознак відновлення", - додав Девісон.

Що передувало

8 липня українські полярники на науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордно високу температуру в липні за весь період спостережень.

19 червня вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.

А у CNN писали, що площа Антарктичного морського льоду досягла безпрецедентно низького рівня для даної пори року, що прирівнюється до площі Аргентини.

Супутникове спостереження показало, що морський лід навколо Антарктиди зменшився до найнижчого зимового рівня, який колись фіксували. Це свідчить про тривожні зміни в регіоні, який раніше вважався стабільним в умовах глобального потепління.

В Антарктиді на суші вчені виявили квіти, мох і водорості, які розростаються континентом, а площа плавучого морського льоду на морі досягла рекордно низького рівня.