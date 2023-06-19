Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Понад 60 вчених із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду. Усе через те, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується безпрецедентно швидко. Як наслідок, відбуваються глобальні зміни погоди та клімату", - пишуть у пресслужбі й наголошують, що під загрозою зникнення опиняються певні види тварин, зокрема імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів.

Під час наради Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), яка відбулася одночасно з Консультативною нарадою з Договору про Антарктику, полярні вчені представили аналіз даних, отриманих із супутникового спостереження льодових ковпаків Землі.

Таке спостереження проводиться вже 44 роки поспіль. За період 2007-2022 років супутникові дослідження свідчать про стале скорочення обсягу приполярного льоду. А після 2016 року тенденції зменшення льоду стають більш неконтрольованими.

"Зараз, у середину полярної зими, крига має бути найпотужнішою. Натомість полярники спостерігають безпрецедентний мінімум льодового покриву. Деякі ділянки Антарктиди оголилися, втративши льодовий покрив в тих місцях, де раніше такого не спостерігалося. Однією з найбільш аномальних акваторій зі зменшення криги є море Беллінсгаузена", - наголошують вчені.

"Льодові зміни" також торкнулися акваторії острова Галіндез, де знаходиться українська станція. Нещодавно в районі Вернадського виміри температури склали +3 С°. У цей час там мала б бути сувора антарктична зима, а очікувана крига навколо острова не сформувалася.

Для того, щоб уповільнити танення антарктичного льоду і зменшити його шкідливий вплив на людство, міжнародна спільнота вчених пропонує уніфікувати методи моніторингу льодового покриву. Зокрема, запровадити поняття "суттєва кліматична зміна" (Essential Climate Variables) для моніторингу морського льоду, океану та атмосфери: "Це дозволить чітко виділяти найбільш загрозливі для світової екосистеми явища. Крім того, полярники закликають тісніше співпрацювати в галузі моделювання клімату та обміну кліматичними даними".

Збираючи дані однаковими способами й методами та роблячи глибокий системний аналіз різних процесів земної екосистеми, уряди зможуть діяти та приймати рішення швидше, додають у центрі.