Через глобальне потепління до 2050 року третина льодовиків у світі розтане, - ЮНЕСКО

Про це йдеться у звіті організації.

ЮНЕСКО зазначає, що льодовики знаходяться на 50 об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте через викиди вуглекислого газу, які призводять до підвищення температури, льодовики тануть. Зараз зникає 58 млрд тонн льоду щороку, за даними організації, це еквівалентно річному використанню води у Франції та Іспанії.

Танення льодовиків призведе до ризикованих екологічних та соціальних наслідків. Зазначається, що половина людства прямо чи опосередковано залежить від льодовиків як джерела води для домашнього використання, сільського господарства та електроенергії. Льодовики також є опорою біорізноманіття, живлячи багато екосистем.

"Коли льодовики швидко тануть, мільйони людей стикаються з нестачею води та підвищеним ризиком стихійних лих, таких як повені. Ще мільйони людей можуть лишитись без дому, внаслідок підвищення рівня моря",- зазначає доктор Бруно Оберле, генеральний директор Міжнародного союзу охорони природи.

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле зазначає, що єдине рішення, аби врятувати решту льодовиків у світі - зменшити викиди вуглекислого газу. Для ефективного порятунку природи, підвищення глобальної температури не має перевищувати 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом

"Цей звіт є закликом до дії. Лише швидке зниження рівня викидів CO 2 може врятувати льодовики та виняткове біорізноманіття, яке залежить від них", - заявляє Азуле.

Окрім різкого скорочення викидів вуглецю, ЮНЕСКО виступає за створення міжнародного фонду моніторингу та збереження льодовиків.

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