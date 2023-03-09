Про це інформує EURACTIV.

Європа вийшла зі своєї другої найтеплішої зими за всю історію спостережень, оскільки зміна клімату продовжує посилюватися.

Згідно з даними, середня температура в Європі з грудня по лютий була на 1,4 градуса вище середнього показника 1991-2020 років. Це є другою найтеплішою зимою за всю історію спостережень, перевищеною лише до зими 2019-2020 років.

"Європа пережила сильну зимову хвилю спеки в кінці грудня і на початку січня, коли рекордно високі зимові температури звалилися на країни від Франції до Угорщини, змусивши гірськолижні курорти закритися через відсутність снігу", - йдеться в дослідженні.

C3S заявила, що температура була особливо високою в Східній Європі та на півночі скандинавських країн. У той час як загальні температури в Європі були вище норми, деякі регіони були нижче середнього, включаючи частини Росії та Гренландії.

Учені запевняють, що зими стають теплішими через підвищення глобальної температури, викликаної людиною.

"Ці низькі морські льодові умови можуть мати важливі наслідки для стабільності антарктичних льодовикових шельфів і в кінцевому підсумку для глобального підвищення рівня моря", - розповів заступник директора C3S Саманта Берджесс.

Високі температури створюють ризики для дикої природи та сільського господарства. Зимові температурні стрибки можуть призвести до того, що рослини почнуть рости або передчасно виводити тварин зі сплячки, що робить їх вразливими до пізніших похолодань.

"Для видів з невеликими популяціями або обмеженими ареалами це може легко схилити їх на шлях до вимирання", - сказав заступник директора Центру екологічної політики Імперського коледжу Лондона Тіллі Коллінз.