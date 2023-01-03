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В Україні упродовж двох днів фіксували екстремально високі температури. Синоптики пояснили причину

3 січня, 2023 вiвторок
14:06
Наука Сонце

Синоптики пояснили причину екстремально високих температур в Україні та Європі у перші дні 2023 року

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

"На початку нового 2023 року на всій території Європи встановилося аномальне тепло, яке стало безпрецедентним за своєю інтенсивністю та масштабами. Лише на Скандинавському півострові зберігається зимовий характер погоди зі снігом та міцними морозами", – пише пресслужба.

Унаслідок цього температурний фон виявився на 15 – 20°С, вищим за кліматичну норму і відповідав квітню, зокрема вплинули саме такі фактори, як малохмарне небо, високий атмосферний тиск і активне перенесення повітря з Півдня, з боку Африки.

1 січня були встановлені нові національні рекорди максимальної температури цього місяця за всю історію метеорологічних спостережень:

  • Іспанія +24,9 °С;
  • Нідерланди, +16,9 °С;
  • Данія +12,6 °С;
  • Польща +19,0 °С;
  • Чехія +19,6 °С;
  • Латвія +11,1 °С;
  • Литва +14,6 °С;
  • Білорусь +16,4 °С.

"Окрім перелічених значень, ще в десятках та сотнях міст різних країн оновилися абсолютні максимуми. Як свідчать історичні відомості, така інтенсивна хвиля тепла у січні спостерігається вперше за останні 100 – 150 років", – повідомляє кандидат географічних наук, синоптик Харківського ЦГМ Ігор Кібальчич.

Також на території України 1 та 2 січня спостерігалися екстремально високі температури. На 96 метеостанціях встановлені абсолютні значення не тільки для конкретної дати, а й загалом для січня.

Найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль.

Повідомляється, що національний рекорд максимальної температури в нашій країні зафіксували: 10 січня 2010 року в населеному пункті Поштове (Крим): +20,8°С.

"Синоптичні процеси, які сприяли проникненню аномально теплих повітряних мас далеко на північ, показують, що напередодні розвиток отримав висотний субтропічний гребінь над північною частиною Африканського континенту (див. мапи). Конфігурація термобаричного поля склалася таким чином, що тропічна повітряна маса безперешкодно надходила на більшу частину Європи, а вся циклонічна діяльність відбувалася по периферії даного гребеня. Попри деякий ступінь трансформації повітря в міру проникнення на північ, це не завадило встановленню маси рекордів на величезних просторах. Ще одним фактором на користь інтенсивного прогріву була відсутність снігового покриву, тому додаткових витрат тепла на сніготанення не сталося", - роз'яснюють фахівці.

Ігор Кібальчич наголошує, що для січня подібний тип циркуляції не характерний, а частіше зустрічається навесні та влітку. Ймовірно, цей інцидент є наслідком глобального потепління клімату. Тому найближчими роками подібне тепло з півдня може почастішати.

  • Моніторингова служба Європейської комісії повідомила, що літо 2022 року стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень.  
  • У 2022 році озонова діра над Антарктидою не виросла, але й не зменшилася. На її розмір окрім хімічних сполук - фреонів, впливає й глобальне потепління. 
  • За даними ЮНЕСКО, станом на листопад 2022 року, спостерігалась тенденція прискореного танення льодовиків на об'єктах всесвітньої спадщини, а до 2050 року третина з них може зовсім зникнути, що призведе до ризикованих наслідків для людства.
  • У перший день 2023 року синоптики зафіксували теплові температурні рекорди у Волинській області, Тернопільській та Рівненській областях, а також у Львові.  

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Суспільство
Світ
Європа
екологія
глобальне потепління
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