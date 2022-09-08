Про це повідомляє MSN з посиланням на дані Служби ЄС з питань зміни клімату Copernicus.

Там зазначили, що температура в Європі була "найвищою за всю історію спостережень як за серпень, так і за літо (червень-серпень) в цілому".

Зокрема, середня температура з червня по серпень 2022 року була на 1,34 °C вищою від середнього історичного значення за 30-річний період з 1991 по 2020 рік, тоді як у серпні, який став найспекотнішим місяцем літа, перевищено середнє значення температур 1991-2020 рр. на 1,72 °C.

Хоча супутникові дані охоплюють лише кілька десятиліть, прес-секретар Copernicus повідомила, що служба впевнена, що 2022 рік був найспекотнішим літом у Європі з 1880 року, ранніх стадій індустріальної ери.

Нагадаємо, упродовж літа в Іспанії понад 4600 людей померло від спеки

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