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Упродовж літа в Іспанії понад 4600 людей померло від спеки

1 вересня, 2022 четвер
19:29
Світ

Цього літа через причини, пов’язані зі спекою, в Іспанії загинули понад 4600 людей

Відповідні підрахунки зробив Інститут охорони здоров'я Карлоса III, пише Europa Press.

Зазначається, що послідовні теплові хвилі, які накрили Іспанію протягом літа, особливо в липні, призвели до суттєвоого збільшення надлишкової смертності.

З 20 291 смерті в Іспанії, які припали на червень, липень і серпень, 4655 фахівці Інституту охорони здоров’я Карлоса ІІІ пов’язали з надмірним теплом. Ці дані є найвищими з 2017 року, коли від спеки померли понад 2800 іспанців.

Найбільше загиблих у зв’язку з аномально високими температурами за літо було в автономній спільноті Мадрид (1292), далі йдуть Кастилія-і-Леон (576) і Каталонія (575).

  • Нагадаємо, у середині серпня через лісову пожежу в Іспанії евакуювали 1500 людей

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