Через лісову пожежу в Іспанії евакуювали 1500 людей
Лісова пожежа у провінції Сарагоса у неділю, 14 серпня, вийшла з під контролю. Через це довелось евакуювати близько 1500 людей з вісьмох сіл
Про це пише Associated Press.
Глава місцевого уряду Арагону Хав'єр Ламбан заявив, що ситуація в місті Аньон-де-Монкайо критична, і пріоритетом для 300 пожежників, які борються з вогнем, є захист людських життів і села. Евакуйованих людей розмістили у спортзалах в сусідніх містах.
Пожежа спалахнула ще у суботу, 13 серпня, і впродовж ночі поширилася на нові території. Загальний периметр пожежі досягає 50 кілометрів. За попередніми оцінками, вигоріла площа може становити до 8000 гектарів (20 000 акрів).
За даними пожежників, перспективи приборкання вогню залежать від погоди. Прогнози невтішні, оскільки очікуються пориви вітру до 60 км/год.
- У єгипетській Гізі 14 серпня під час меси загорілася церква, унаслідок чого щонайменше 41 людина загинула, ще 45 постраждали.
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