У Єгипті під час меси сталася пожежа у християнській церкві: загинула 41 людина, ще 45 постраждали
У єгипетській Гізі 14 серпня під час меси загорілася церква, унаслідок чого щонайменше 41 людина загинула, ще 45 постраждали
Про пише Reuters.
Пожежа сталася о 07:00 за Ґринвічем, коли в церкві Абу Сіфін у районі Імбаба перебувало 5 тис. людей. Вогонь заблокував вихід із приміщення, унаслідок чого утворилася тиснява.
"Люди збиралися на третьому і четвертому поверсі, і ми бачили дим, що йде з другого поверху. Люди кинулися спускатися по сходах і дивилися, падаючи один на одного. Потім ми почули удар, іскри та вогонь, що вилітав із вікна", -розповів вірянин Ясір Мунір.
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі висловив співчуття родинам загиблих.
Прихожаний Махер Мурад, брат однієї із жертв, розповів, що серед загиблих було багато дітей.
"Як тільки я відійшов від церкви всього на 10 метрів, я почув крик і побачив густий дим. Після того, як пожежники загасили вогонь, я впізнав тіло моєї сестри. Усі тіла обвуглені, багато з них - діти, які були в дитячій кімнаті церкви", - зазначив він.
У виданні зауважили, що наприкінці 2020 року сталася пожежа в COVID-лікарні, унаслідок якої щонайменше сім людей загинуло, ще декілька постраждали.
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