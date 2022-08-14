Про пише Reuters.

Пожежа сталася о 07:00 за Ґринвічем, коли в церкві Абу Сіфін у районі Імбаба перебувало 5 тис. людей. Вогонь заблокував вихід із приміщення, унаслідок чого утворилася тиснява.

"Люди збиралися на третьому і четвертому поверсі, і ми бачили дим, що йде з другого поверху. Люди кинулися спускатися по сходах і дивилися, падаючи один на одного. Потім ми почули удар, іскри та вогонь, що вилітав із вікна", -розповів вірянин Ясір Мунір.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі висловив співчуття родинам загиблих.

Прихожаний Махер Мурад, брат однієї із жертв, розповів, що серед загиблих було багато дітей.

"Як тільки я відійшов від церкви всього на 10 метрів, я почув крик і побачив густий дим. Після того, як пожежники загасили вогонь, я впізнав тіло моєї сестри. Усі тіла обвуглені, багато з них - діти, які були в дитячій кімнаті церкви", - зазначив він.

У виданні зауважили, що наприкінці 2020 року сталася пожежа в COVID-лікарні, унаслідок якої щонайменше сім людей загинуло, ще декілька постраждали.

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