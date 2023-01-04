Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +6,8°С, що на 2,5°С вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року", - пише пресслужба.

Повідомляється, що температура відповідає погоді початку квітня, кліматична норма перевищена на 9,8°С.

3 січня максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня торік на 2,5°С.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,9°С. Попереднє рекордне значення зафіксували у 2015 році, воно дорівнювало 2,3°.

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