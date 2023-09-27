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Через глобальне потепління в Антарктиді почали рости квіти

27 вересня, 2023 середа
01:00
Наука Антарктида

В Антарктиді на суші вчені виявили квіти, мох і водорості, які розростаються континентом, а площа плавучого морського льоду на морі досягла рекордно низького рівня

Про це повідомляє Geophysical Research Letters.

Такі явища, як поширення квітучих рослин, мохів та водоростів у Антарктиді спричинені підвищенням літніх температур, повідомляють вчені.

Вони використали спеціальний "сюжетний підхід" для прогнозування ризиків підвищення температур і проаналізували минулі результати та вірогідні майбутні дані та події, до яких це може призвести.

"Ми виявили, що за останнє століття підвищення температури було на 2 °C, тоді як еквівалентна хвиля спеки у 2096 році, імовірно, була б ще на 6 °C теплішою порівняно з 2022 роком", - зазначають дослідники.

Згідно з прогнозами, температура повітря в Антарктиді у березні може наблизиться до точки танення, що загрожуватиме величезним льодовикам на континенті. Поверхня Антарктиди та близьких островів вкрита суцільним снігом і льодом, і лише близько 1% землі придатна для квітучих рослин, таких як антарктичний волосяник (Deschampsia antarctica) і антарктичний перловник (Colobanthus Quinsis).

Але через глобальне потепління протягом останніх десятиліть кількість рослин збільшується, а темпи їх зростання зросли на 20%. За таких умов, до кінця століття площа землі без льоду та снігу для колонізації рослин на Антарктичному півострові збільшиться втричі. Але вчені переймаються такою перспективою, тому що поширення деяких рослин може призвести до знищення інших, а згодом до втрати біорізноманіття на континенті.

"Ми знаємо, що будуть тисячі квадратних кілометрів нової території, вільної від льоду, а високі температури та додаткова доступна вода створять нові середовища існування, придатні для колонізації, що принесе користь одним видам, а іншим ні. На жаль, більш м’який клімат також знизить бар’єр для вторгнення чужорідних видів рослин і тварин", - пояснила біолог Британської антарктичної служби Джасмін Лі.

  • Раніше супутникове спостереження показало, що морський лід навколо Антарктиди зменшився до найнижчого зимового рівня, який колись фіксували. Це свідчить про тривожні зміни в регіоні, який раніше вважався стабільним в умовах глобального потепління.
Світ
екологія
глобальне потепління
Антарктида
екологічна катастрофа
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