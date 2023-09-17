Рівень льоду навколо Антарктиди впав рекордно низько, - супутникові дані

Про це інформує BBC News.

"Це настільки низько за межами всього, що ми бачили, це майже приголомшливо", - каже Уолтер Майєр, який спостерігає за морським льодом у Національному центрі даних про сніг і лід.

Полярники попереджають про далекосяжні наслідки нестабільності Антарктиди. Площа льоду, який покриває Антарктичний океан, зараз складає менше ніж 17 мільйонів квадратних кілометрів, що на 1,5 мільйона квадратних кілометрів менше за середнє значення за вересень і значно нижче рекордно низьких рівнів попередньої зими. Це означає, що зникла площа льоду приблизно в п’ять разів перевищує розмір Британських островів.

Фото: Скрін

Експерти стверджують, що без охолоджувального ефекту льоду Антарктида могла б стати не холодильником, а нагрівачем для Землі. Адже вона є величезним льодовим регулятором температури планети, який відбиває енергію Сонця назад в атмосферу своєю білою поверхнею, а також охолоджує воду.

Учені все ще досліджують всі причини, які спричинили низький рівень морського льоду в цьому році, але вивчати тенденції в Антарктиді завжди було складно. Доктор Майєр не вірить, що морський лід значно поповниться.

"Ми бачимо, наскільки він більш вразливий. Існує ризик, що він відламається і дрейфуватиму в морі разом з нами на ньому", - говорить доктор Роббі Маллет з Університету Манітоби, який базується на Антарктичному півострові, додаючи, що тонкий морський лід цього року ще більше ускладнив роботу його команди.

Фото: Скрін

Повідомляється, що коли морський лід Антарктиди зникає, то відкриває темні ділянки океану, які поглинають сонячне світло, а не відбивають його, тобто теплова енергія накопичується у воді, що розтоплює більше льоду.