В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину
Площа Антарктичного морського льоду досягла безпрецедентно низького рівня для даної пори року, що прирівнюється до площі Аргентини
Про це пише CNN.
"Морський лід перебуває на найнижчому рівні для цієї пори року, з початку обліку 45 років тому. Згідно з інформацією Національного центру даних про сніг і лід, площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році", - йдеться у повідомленні.
У середині липня площа морського льоду в Антарктиді зменшилася на 2,6 мільйона квадратних кілометрів порівняно з середнім значенням за період 1981–2010 років. Це майже еквівалентно площі Аргентини або об'єднаних територій Техасу, Каліфорнії, Нью-Мексико, Аризони, Невади, Юти й Колорадо.
"Гра змінилася. Немає сенсу говорити про ймовірність того, що це станеться так, як було раніше, це чітко говорить нам про те, що система змінилася", - вважає Але Тед Скамбос, гляціолог з Університету Колорадо в Боулдері.
Відсутність морського льоду в Антарктиді може суттєво вплинути на дику природу, зокрема на крільців, яким харчуються багато китів регіону, а також на пінгвінів і тюленів, які залежать від морського льоду для годування та відпочинку.
- 19 червня вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.
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