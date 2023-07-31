В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину

Про це пише CNN.

"Морський лід перебуває на найнижчому рівні для цієї пори року, з початку обліку 45 років тому. Згідно з інформацією Національного центру даних про сніг і лід, площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

У середині липня площа морського льоду в Антарктиді зменшилася на 2,6 мільйона квадратних кілометрів порівняно з середнім значенням за період 1981–2010 років. Це майже еквівалентно площі Аргентини або об'єднаних територій Техасу, Каліфорнії, Нью-Мексико, Аризони, Невади, Юти й Колорадо.

"Гра змінилася. Немає сенсу говорити про ймовірність того, що це станеться так, як було раніше, це чітко говорить нам про те, що система змінилася", - вважає Але Тед Скамбос, гляціолог з Університету Колорадо в Боулдері.

Відсутність морського льоду в Антарктиді може суттєво вплинути на дику природу, зокрема на крільців, яким харчуються багато китів регіону, а також на пінгвінів і тюленів, які залежать від морського льоду для годування та відпочинку.