Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину

В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину

31 липня, 2023 понедiлок
00:00
Світ Антарктида

Площа Антарктичного морського льоду досягла безпрецедентно низького рівня для даної пори року, що прирівнюється до площі Аргентини

Про це пише CNN.

"Морський лід перебуває на найнижчому рівні для цієї пори року, з початку обліку 45 років тому. Згідно з інформацією Національного центру даних про сніг і лід, площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

У середині липня площа морського льоду в Антарктиді зменшилася на 2,6 мільйона квадратних кілометрів порівняно з середнім значенням за період 1981–2010 років. Це майже еквівалентно площі Аргентини або об'єднаних територій Техасу, Каліфорнії, Нью-Мексико, Аризони, Невади, Юти й Колорадо.

"Гра змінилася. Немає сенсу говорити про ймовірність того, що це станеться так, як було раніше, це чітко говорить нам про те, що система змінилася", - вважає  Але Тед Скамбос, гляціолог з Університету Колорадо в Боулдері.

Відсутність морського льоду в Антарктиді може суттєво вплинути на дику природу, зокрема на крільців, яким харчуються багато китів регіону, а також на пінгвінів і тюленів, які залежать від морського льоду для годування та відпочинку.

  • 19 червня вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.
глобальне потепління
Антарктида
Читайте також:
путін
29 липня, 2023 субота
Путін заявив, що не керує російськими військами
ЗСУ дрон
30 липня, 2023 неділя
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Крим 25 безпілотниками
30 липня, 2023 неділя
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
00:09
окупанти крим
На окупованих територіях збираються легалізувати злочини, якщо вони були "в інтересах Росії"
2023, неділя
30 липня
23:45
Євген Коновалець
Цей день в історії: Коновалець заснував Українську Військову Організацію (УВО), Валуєвським циркуляром заборонявся випуск україномовних підручників
23:29
Армія РФ за добу обстріляла 22 населених пункти Сумщини: поранена людина
23:11
Андрій Єрмак
У Саудівській Аравії обговорюватиметься українська Формула миру, - Офіс президента
23:00
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
Ми повинні всюди обдумувати відповідь на загрозу з боку осі Росія - Китай, - ексрадник президента США Болтон
22:59
Ексклюзив
Британія Україна
Велика Британія надаватиме Україні всю можливу підтримку, - віцеспікер парламенту Сер Роджер Ґейл
22:43
ДТП на Полтавщині
На Полтавщині автобус зіткнувся з автівкою: 2 загиблих, 11 постраждалих
22:25
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
Біля Таганрогу в РФ впав безпілотник: пошкоджено будинок та авто
22:14
Оновлено
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: є загиблий і поранені
22:06
У Києві водій "підрізав" карету швидкої, яка екстрено доправляла у лікарню дитину
У Києві водій Cadillac "підрізав" карету швидкої, яка екстрено доправляла у лікарню 2-річну дитину
22:02
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
22:00
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
Болтон: Ті, хто закликають Україну до переговорів з РФ, дбають про власні інтереси
21:59
Ексклюзив
Керченський міст
Із чотирьох автосмуг Керченського мосту працює лише одна, - ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов
21:45
коктейль Молотова
У Феодосії за спробу підпалити російський військкомат затримали вчительку літератури, - ЗМІ
21:40
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
21:30
Ексклюзив
Саміт НАТО, країни G7
"Україну залишили в сірій зоні": Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі
21:25
Герої "Minecraft"
У відеогрі Minecraft знайшли російську пропаганду, - NYT
21:02
Афганістан
"Моральне розбещення": в афганській провінції місцева влада спалила конфісковані музичні інструменти
21:00
Інтерв’ю
Джон Болтон
Джон Болтон: Путін хоче відновити Російську імперію
20:50
Протести у Пакистані
У Пакистані стався вибух під час мітингу: щонайменше 40 загиблих і 200 поранених
20:30
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
У США зменшилась оборонна база, але ресурси для допомоги Україні є, - посол Болтон
20:25
На фото Володимир Зеленський під час до учасників Копенгагенського демократичного саміту
Україна почне переговори зі США щодо гарантій безпеки вже наступного тижня, - Єрмак
20:21
ЗСУ
У Британії тренується група українських військових, що планує відвоювати Крим до Різдва, - ЗМІ
20:11
Ракетний удар РФ по Дніпру
У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл РФ
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Наші "скелети у шафі"
19:50
Ексклюзив
Джон Болтон
Не дати Грузії швидко вступити до НАТО було помилкою, - посол Болтон
19:40
Інтерв’ю
Збройні Сили України
Фронт потрібно підтримувати краще, бо війна може тривати ще 2-3 роки, - полковник Грант
19:36
окупанти
Морг Сватова на Луганщині переповнений тілами окупантів, у місті відчутний трупний запах, — Генштаб
19:00
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Громада київського передмістя Ворзель з другої спроби перейшла до ПЦУ
18:16
Володимир Зеленський
Треба готуватися до того, що взимку росіяни битимуть по енергетиці, - Зеленський
18:12
грузія
Російський лайнер повторно прямує до Батумі: на борту співаки-пропагандисти під санкціями, грузини готуються
18:11
Інтерв’ю
путін пригожин
В Росії запанувало двовладдя, яке перетвориться на багатовладний хаос, - Піонтковський
18:09
OPINION
Юлія Орлова
"Вторгнення": книжка про незламний український суперорганізм
17:30
мадяр військовий
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
17:22
Естонія
В Естонії чоловік закидав яйцями посольство РФ. Його затримала поліція
17:19
пенсіонери
Пенсії у серпні: хто отримає надбавки та доплати
17:17
Оновлено
папа Франциск
Президент відреагував на заклик Папи Римського до Росії щодо "зернової угоди"
17:08
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
З прапорами Росії та "Слава Путіну": у Ніґері прибічники хунти напали на посольство Франції
17:02
Ексклюзив
Оленівка - наша Катинь
Останній рік відчуваємо себе максимально покинутими, - дружина загиблого в Оленівці
16:49
США китай санкції
Китай розгорне "підслуховуючі пристрої" в Північному Льодовитому океані для відстеження підводних човнів США, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV