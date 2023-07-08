На станції "Академік Вернадський" науковці зафіксували найвищу температуру у липні за всі роки спостережень
Українські полярники на науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордно високу температуру в липні за весь період спостережень
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Зазначається, що 3 липня полярники зафіксували новий рекорд - температура повітря сягнула +8,7°C. Це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень.
"Попереднє найвище значення було +5.6°C аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Науковці зауважили, що зараз в Антарктиці - зима, тож такий рекорд плюсової температури, та ще й одразу на 3,1 градуса вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж липень лише почався, і, можливо, до кінця місяця будуть ще нові погодні сюрпризи.
За даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на планеті. Середня глобальна температура сягнула 17,01°C, перевершивши рекорд серпня 2016 року - 16,92°C.
- Раніше повідомлялося, що понеділок, 3 липня, став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства.
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