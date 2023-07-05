Зафіксовано найспекотніший день в історії людства
Понеділок, 3 липня, став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 3 липня, середня загальносвітова температура сягнула позначки у 17,01 °C. Такий показник побив рекорд, який був зафіксований у серпні 2016 року - 16,92°C.
Вчені відзначають, що протягом останніх тижнів по всьому світу фіксується сильна спека. Навіть в Антарктиді, де зараз панує зима, зареєстровано аномально високі температури.
"Це не та віха, яку ми повинні святкувати. Це смертний вирок для людей і екосистем", — наголосила кліматолог Фрідеріке Отто з Інституту зміни клімату та навколишнього середовища Грантема в Імперському коледжі Лондона.
- Ближче до вихідних в Україні прогнозують спад температури та опади. У середу, 5 липня, дощі можливі на заході та півночі.
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