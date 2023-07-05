Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Зафіксовано найспекотніший день в історії людства

Зафіксовано найспекотніший день в історії людства

5 липня, 2023 середа
04:47
Світ Сонце

Понеділок, 3 липня, став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 3 липня, середня загальносвітова температура сягнула позначки у 17,01 °C. Такий показник побив рекорд, який був зафіксований у серпні 2016 року - 16,92°C.

Вчені відзначають, що протягом останніх тижнів по всьому світу фіксується сильна спека. Навіть в Антарктиді, де зараз панує зима, зареєстровано аномально високі температури.

"Це не та віха, яку ми повинні святкувати. Це смертний вирок для людей і екосистем", — наголосила кліматолог Фрідеріке Отто з Інституту зміни клімату та навколишнього середовища Грантема в Імперському коледжі Лондона.

екологія
глобальне потепління
погода в Україні
Читайте також:
Даля Грибаускайте
4 липня, 2023 вiвторок
Якщо Україні не запропонують членство в НАТО - це стане помилкою, - експрезидентка Литви Грибаускайте
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
4 липня, 2023 вiвторок
Стимул для ЗСУ: Зеленський просить Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN
4 липня, 2023 вiвторок
У МЗС Китаю закликали Японію та Південну Корею до тіснішої співпраці та протистояння США
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.43
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
05:04
Алігатор
У США алігатор напав на жінку, яка вигулювала собаку
03:37
Оновлено
обстріл, ППО
Ситуація у ніч на 5 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА. Вибухи прогриміли на околицях Харкова
03:15
Україна - Хорватія гандбол
У Росії відібрали право на проведення ЧЄ з гандболу
02:28
Окупанти на ЗАЕС
У Нікопольській РВА відзвітували, що радіаційний фон на ЗАЕС - у нормі
01:46
Молодіжна збірна України, Україна U21
Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу
01:25
"Вагнер - все": Сирський заявив, що історія вагнерівців - закрита
00:57
Ненад Лалатович
"Зоря" знайшла заміну нідерландському тренеру, який пішов до "Шахтаря"
00:32
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо про ймовірний теракт
00:27
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 4 липня
00:06
Джо Байден
Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО
2023, вiвторок
4 липня
23:59
зерно, зернова угода
В ООН шукають рішення, яке змусить РФ продовжити зернову угоду
23:45
Вибухи у Макіївці
Сили оборони ліквідували склад російських терористів у Макіївці
23:23
Зеленський і Макрон
Зеленський провів розмову з Макроном та попередив, що Росія готує провокації на ЗАЕС
23:16
Володимир Зеленський
РФ має усвідомити, що світ готовий реагувати на ядерний тероризм Кремля, - Зеленський
22:43
Жозеп Боррель
Заколот Пригожина показав, що режим Путіна більш слабкий, ніж вважалось досі, - Боррель
22:22
Газпром
Цьогоріч доходи Газпрому можуть впасти у чотири рази, - Reuters
22:21
ЗСУ
Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмута та на Півдні, - Маляр
21:56
уряд Норвегії, Норвегія
Уряд Норвегії дозволив відкривати тимчасові дитсадки для біженців з України
21:48
Ексклюзив
Микола Княжицький
Заборона українського дубляжу ударить по розвитку української мови та кіноіндустрії України, - Княжицький
21:47
Руслан Ротань, Англія - Україна
Ротань розповів про втрати збірної України перед півфіналом молодіжного Євро-2023
21:16
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗСУ попередили, що окупанти можуть готуватися до провокації на ЗАЕС найближчим часом
21:09
церква віра
У Білорусі заявили, що готові прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври
21:08
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсором тероризму
21:07
Ексклюзив
Курська АЕС
Після теракту на ЗАЕС, Путін може підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну, - військовий аналітик Гетьман
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Успіхи ЗСУ треба міряти не лише кілометрами, а й кількістю втрат ворога. Колонка Сергія Згурця
20:54
Маттео Дзуппі
Ватикан працюватиме над поверненням українських дітей з РФ, - кардинал Дзуппі
20:49
Ірина Геращенко
Артура Герасимова переобрали віце-президентом комітету і членом Бюро ОБСЄ, – Геращенко
20:49
Молодіжна збірна України, Україна U21
В УАФ розповіли, хто тренуватиме збірну України на Олімпіаді-2024
20:37
Болгарія
У парламенті Болгарії підтримали вступ України до НАТО
20:23
Оновлено
Єнс Столтенберг
"Дуже добра розмова": Столтенберг обговорив із Зеленським підготовку до саміту НАТО
20:14
Супермаркет Metro в Росії
Німецькі компанії за рік сплатили найбільше податків у Росії з-поміж усіх країн ЄС, - Bild
20:01
OPINION
Володимир Гевко
Сварки у соцмережах як продовження телесеріалів 90-х
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 496 дня війни: ЗСУ за добу просунулись на 2 км на Бердянському напрямку, а Підмосков’я атакували дрон
19:56
Telegram
У Telegram відреагували на побоювання, що спецслужби РФ можуть слідкувати за користувачами у месенджері
19:34
Абрамович
Уряд Британії дозволив використовувати 2,3 млрд фунтів від продажу Абрамовичем "Челсі" лише в Україні
19:33
мобілізовані росіяни
Медведєв заявив, що з початку року армію РФ поповнили 185 тис. контрактників
19:23
Знешкодження ворожої ДРГ
Російські ДРГ здійснили невдалі спроби проникнути через кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках, - Генштаб
19:19
Адмірал Тоні Радакін
Очільник генштабу Британії схарактеризував стратегію українського контрнаступу
19:12
У Києві через спеку вводять обмеження руху вантажівок
19:10
Гроші, вилучені під час обшуку у Пригожина
Пригожину повернули 10 млрд рублів, які вилучили в ході обшуків у Петербурзі, - росЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV