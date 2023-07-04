Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні буде послаблення спеки та літні дощі
Ближче до вихідних в Україні прогнозують спад температури та опади. У середу, 5 липня, Дощі можливі на заході та півночі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Послаблення спеки разом із літніми дощами - орієнтовно 7-8 липня.
На півдні та сході буде спекотно
Удень температура повітря досягатиме +26...+31 °C, на півдні та сході пектимуть +30...+34 °C, лише трохи свіжіше буде в західних областях, +24...+29 °C.
На заході й півночі - прохолодно, можливі грози
Дощі, грози, можливі зливи та шквали - на заході та півночі, зокрема в Житомирській та Вінницькій, а вдень і Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території серйозних опадів не прогнозується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.
Погода в Києві 5 липня
У Києві 5 липня передбачається дощ з грозою. Вдень буде спекотно, близько +30 °C, уночі - 17...19 °C.
Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.
- 4 липня, в Україні прогнозували переважно суху, сонячну та спекотну погоду, водночас у західних областях - грози.
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