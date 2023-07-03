Сонячно та спекотно, окрім одного регіону: синоптик Наталка Діденко про погоду на 4 липня
У вівторок, 4 липня, в Україні прогнозують переважно суху, сонячну та спекотну погоду, водночас у західних областях спостерігатимуться грози
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Найближчої ночі у більшості областей України спостерігатиметься малохмарне чи ясне небо.
Захід
Удень хмари набіжать на західну частину й принесуть грозові дощі. При грозах можливі шквалисте посилення вітру й зливи.
Температура повітря 4 липня на заході очікується +24...+28 °C.
Північ, південь, схід
На решті території України завтра переважно суха сонячна погода.
У північних та в більшості центральних областей очікується +25...+30 °C, на півдні та сході буде найспекотніше, +27...+33 °C.
Київ
У Києві найближча ніч буде місячною, а вдень буде спека.
Завтра у столиці сонячний, сухий та спекотний день близько +30 °C.
- Цього тижня розпочнеться зі справжньої спеки на півдні та сході України - там місцями пануватиме температура +30...+35 °C. Трохи свіжіше буде в західній частині - +24...+28 °C. На півночі та в центрі передбачається +26...+31 °C. Зазначається, що послаблення спеки на півночі прийде 7-8 липня.
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