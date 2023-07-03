Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Найближчої ночі у більшості областей України спостерігатиметься малохмарне чи ясне небо.

Захід

Удень хмари набіжать на західну частину й принесуть грозові дощі. При грозах можливі шквалисте посилення вітру й зливи.

Температура повітря 4 липня на заході очікується +24...+28 °C.

Північ, південь, схід

На решті території України завтра переважно суха сонячна погода.

У північних та в більшості центральних областей очікується +25...+30 °C, на півдні та сході буде найспекотніше, +27...+33 °C.

Київ

У Києві найближча ніч буде місячною, а вдень буде спека.

Завтра у столиці сонячний, сухий та спекотний день близько +30 °C.