Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Неділя в Україні очікується із високою температурою повітря впродовж дня +25...+30 °C. У західних областях температура триматиметься від +23 до +29 °C.

Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півночі України та у Вінницькій області. Також місцями дощитиме на Одещині та Харківщині. У решті областей країни буде сухо та сонячно протягом дня.

Вітер очікується західний, південно-західний, помірний.

У столиці України найближчої ночі та вранці буде суха погода. Натомість вдень спеку до +27...+29 °C послаблюватимуть короткочасні грозові дощі.

Наступний тиждень розпочнеться зі справжньої спеки на півдні та сході України - там місцями пануватиме температура +30...+35 °C. Трохи свіжіше буде в західній частині - +24...+28 °C. На півночі та в центрі передбачається +26...+31 °C.



Зазначається, що послаблення спеки на півночі прийде 7-8 липня.