В Україну йде спека, зокрема на півдні температура сягатиме до +35°C: прогноз погоди від Наталки Діденко
У неділю, 2 липня, в Україні буде тепло, однак дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях. Натомість на початку нового тижня почнеться справжня спека
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Неділя в Україні очікується із високою температурою повітря впродовж дня +25...+30 °C. У західних областях температура триматиметься від +23 до +29 °C.
Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півночі України та у Вінницькій області. Також місцями дощитиме на Одещині та Харківщині. У решті областей країни буде сухо та сонячно протягом дня.
Вітер очікується західний, південно-західний, помірний.
У столиці України найближчої ночі та вранці буде суха погода. Натомість вдень спеку до +27...+29 °C послаблюватимуть короткочасні грозові дощі.
Наступний тиждень розпочнеться зі справжньої спеки на півдні та сході України - там місцями пануватиме температура +30...+35 °C. Трохи свіжіше буде в західній частині - +24...+28 °C. На півночі та в центрі передбачається +26...+31 °C.
Зазначається, що послаблення спеки на півночі прийде 7-8 липня.
- У перші дні липня в Україні прогнозували переважно суху та сонячну погоду, проте у західних регіонах очікують грозові дощі.
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