Про це інформує Наталка Діденко.

У суботу, 1 липня, в західних областях прогнозують грозові дощі. Також опади будуть локально на Чернігівщині та Луганщині. На решті території України, зокрема півночі, сході, центрі та півдні очікується суха й сонячна погода.

Удень +24...+29 °C, а на заході +22...+27 °C.

Опади не припиняться на заході й 2 липня. Грозові дощі приєднаються й до північних та місцями центральних областей.

Температура повітря удень на заході +24...+28 °C, загалом в Україні +25...+30 °C.

У Києві субота буде без опадів, а вже 2 липня можливі короткочасні дощі з грозами. удень вихідними +28 °C.