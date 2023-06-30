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Синоптик Наталка Діденко розповіла у яких регіонах цими вихідними будуть грозові дощі, а де сонячно

30 червня, 2023 п'ятниця
12:22
Суспільство

У перші дні липня в Україні прогнозують переважно суху та сонячну погоду, проте у західних регіонах очікують грозові дощі

Про це інформує Наталка Діденко.

У суботу, 1 липня, в західних областях прогнозують грозові дощі. Також опади будуть локально на Чернігівщині та Луганщині. На решті території України, зокрема півночі, сході, центрі та півдні очікується суха й сонячна погода.

Удень +24...+29 °C, а на заході +22...+27 °C.

Опади не припиняться на заході й 2 липня. Грозові дощі приєднаються й до північних та місцями центральних областей.

Температура повітря удень на заході +24...+28 °C, загалом в Україні +25...+30 °C.

У Києві субота буде без опадів, а вже 2 липня можливі короткочасні дощі з грозами. удень вихідними +28 °C.

  • Вчені встановили, що льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об'єму до кінця 2100 року через глобальне потепління, спричинивши небезпечні повені та дефіцит води для людей, які проживають у регіоні гірських систем Азії.
  • Шведська кліматична активістка Ґрета Тунберг повідомила про систематичні репресії проти захисників природи у Франції. 
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