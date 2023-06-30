Синоптик Наталка Діденко розповіла у яких регіонах цими вихідними будуть грозові дощі, а де сонячно
У перші дні липня в Україні прогнозують переважно суху та сонячну погоду, проте у західних регіонах очікують грозові дощі
Про це інформує Наталка Діденко.
У суботу, 1 липня, в західних областях прогнозують грозові дощі. Також опади будуть локально на Чернігівщині та Луганщині. На решті території України, зокрема півночі, сході, центрі та півдні очікується суха й сонячна погода.
Удень +24...+29 °C, а на заході +22...+27 °C.
Опади не припиняться на заході й 2 липня. Грозові дощі приєднаються й до північних та місцями центральних областей.
Температура повітря удень на заході +24...+28 °C, загалом в Україні +25...+30 °C.
У Києві субота буде без опадів, а вже 2 липня можливі короткочасні дощі з грозами. удень вихідними +28 °C.
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