Про це інформує Reuters.

Фінансовий саміт у Франції включав участь екоактивістки.

"Ми спостерігаємо надзвичайно тривожні події, коли активісти по всьому світу зазнають посилених репресій лише за боротьбу за наше сьогодення та наше майбутнє. Наприклад, тут, у Франції, буквально днями. Вони платять ціну за захист життя і за право на протест", – заявила 20-річна Тунберг.

За звинуваченням у підбурюванні до озброєних або насильницьких акцій уряд Франції у середу розпустив екологічну групу Les Soulevements de la Terre, що викликало негативну реакцію з боку лівих опозиційних сил та НУО, йдеться в матеріалі. Це сталося після сутичок між 5 тис. демонстрантів та 3 тис. поліціянтами на західному узбережжі Франції у березні. Тоді двоє учасників протесту опинилися в комі, а близько 30 поліціянтів отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ Франції не надало свого коментаря.