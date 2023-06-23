Ґрета Тунберг заявила про "систематичні репресії" проти екоактивістів у Франції
Шведська кліматична активістка Ґрета Тунберг повідомила про систематичні репресії проти захисників природи у Франції
Про це інформує Reuters.
Фінансовий саміт у Франції включав участь екоактивістки.
"Ми спостерігаємо надзвичайно тривожні події, коли активісти по всьому світу зазнають посилених репресій лише за боротьбу за наше сьогодення та наше майбутнє. Наприклад, тут, у Франції, буквально днями. Вони платять ціну за захист життя і за право на протест", – заявила 20-річна Тунберг.
За звинуваченням у підбурюванні до озброєних або насильницьких акцій уряд Франції у середу розпустив екологічну групу Les Soulevements de la Terre, що викликало негативну реакцію з боку лівих опозиційних сил та НУО, йдеться в матеріалі. Це сталося після сутичок між 5 тис. демонстрантів та 3 тис. поліціянтами на західному узбережжі Франції у березні. Тоді двоє учасників протесту опинилися в комі, а близько 30 поліціянтів отримали поранення.
Міністерство внутрішніх справ Франції не надало свого коментаря.
- Нагадаємо, 8 червня Ґрета Тунберг взяла участь у діалозі Президента України з представниками світової екологічної спільноти, в ході якого прокоментувала підрив Каховської ГЕС. Вона назвала його екоцидом, який є продовженням неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І Росії має відповісти за свої злочини.
- 15 червня шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в українській акції під представництвом ООН у Бонні та висловила підтримку українцям на тлі трагедії зі знищенням росіянами Каховської греблі.
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