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"Росія має відповісти за свої злочини": екоактивістка Ґрета Тунберг після звернення Зеленського прокоментувала підрив Каховської ГЕС

8 червня, 2023 четвер
23:12
Війна з Росією Грета Тунберг і Зеленський

Цей екоцид є продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну і наші погляди знову звернені до Москви, яка має відповісти за свої злочини

Необхідно консолідувати світ, щоб Росія понесла відповідальність за екоцид, а Україна не залишилася наодинці із цією трагедією

Про це йдеться у зверненні Президента України до представників світової екологічної спільноти

"Це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи, це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він особисто наказує робити.

Ситуація надзвичайно важка. Російські війська не припиняють артилерійських ударів саме по тій території, де здійснюється евакуація людей.

На жаль, є поранені від цих терористичних обстрілів. Люди, які рятують і рятуються від російського екоциду, змушені рятуватися ще й від російського вогню! Просто на точках евакуації… Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо.

Буквально щогодини встановлюється – і ми встановлюємо – дедалі більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою. У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

Через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два «сибіркові поховання», і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все…

Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже обчислюється тисячами. Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот.

Жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами! Але поки немає відповіді на те, як можемо спільно все це подолати.

Перше. Звичайно, ми будемо й надалі робити все можливе, щоб урятувати якнайбільше людей. І ми потребуємо підтримки світу в цьому. І не лише риторикою, а й діями. На контрольованій нами території міжнародні організації почали допомагати. Я дякую. На окупованій же території – нуль підтримки. І що довше це триває, то більше, на жаль, там буде жертв.

Уваги міжнародних організацій до окупованої території, яка затоплена, наразі фактично немає. І потрібен, зокрема, ваш тиск на них – я прошу!

Друге. Все це, із чим ми зіткнулися, є свідомим злочином окупанта. Багато питань про те, що сталося. Але це сталося на окупованій території. Та ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби й інших споруд станції. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена у катастрофі.

Так само як ми створили спеціальні експертні групи, що займаються просуванням санкцій і гарантій безпеки для України, ми створюємо й експертну групу, яка буде займатися передусім консолідацією світу, щоб за екоцид була повна відповідальність Росії і щоб наша країна не залишилася наодинці із цією трагедією – з екоцидом. Я впевнений: за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити.

Третє. Будь-який терорист розраховує лише на кілька форм результату для себе: це страждання людей, це залякування людей і це руїни, які лишає після себе терор. Саме так Росія діє і в цьому.

Звичайно, ми зробимо все, щоб гарантувати людям основу для життя навіть після цієї катастрофи. Але потрібно, щоб не залишилося жодної пустелі, чи руїни, чи мертвої зони після цієї катастрофи. І це можна забезпечити лише спільними зусиллями, разом з екозахисною спільнотою світу, разом із policy makers, разом із лідерами й державами, разом із міжнародними організаціями.

Забруднення й отрута із зони затоплення швидко потрапляє в підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря. Тобто не буває руйнації природи «десь там» – все у світі дуже взаємопов’язане.

І тому, будь ласка, поширюйте правду про цей російський екоцид. Будь ласка, закликайте лідерів, держави та міжнародні організації діяти. Невипадково у запропонованій нами формулі миру один із ключових пунктів – це протидія екоциду. Будь ласка, давайте разом зробимо так, щоб інших екоцидів більше просто не було. Долучайтеся до нашої спільноти, про яку я сказав, до нашої платформи, до наших фахівців. Ми на постійному контакті".

На заклик Зеленського відповіла відома екоактивістка Грета Тунберг, яка брала участь у діалозі. Вона написала у твіттері, що за цей екоцид має відповісти Росія:

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини".

Володимир Зеленський
екологічна катастрофа
Каховська ГЕС
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