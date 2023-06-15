"Треба засудити злочини, вчинені Росією": екоактивістка Ґрета Тунберг долучилась до української акції у Бонні
Шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в українській акції під представництвом ООН у Бонні та висловила підтримку українцям на тлі трагедії зі знищенням росіянами Каховської греблі
Про це повідомляє УНІАН.
"Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається. Погляди всього світу звернені на Україну і на Росію, на те, що відбувається зараз. Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами", - звернулася вона до українців.
Грета підкреслила, що скоєні Росією злочини в Україні "потрібно засуджувати", і що світ не повинен дозволити цьому продовжуватися.
Видання "Слово і діло" зазначило, що під час заходу вона виступила з промовою, присвяченою катастрофі на Каховській ГЕС. Тунберг зазначила, що люди не повинні просто стояти осторонь і дивитися на злочини російських окупантів.
"Не мовчіть, коли відбуваються такі жахливі речі... Дивлячись на фотографії та слухаючи всі ці історії з України, ми всі почуваємося розбитими горем. Але ми не повинні зупинятися на досягнутому. Потрібно бути активними та заявити про свою позицію, щоб засудити злочини, вчинені Росією", – заявив Тунберг.
За словами активістки, екоцид, який влаштувала Росія, є продовженням неспровокованого та повномасштабного вторгнення країни-окупанта.
"Звичайно, ми думаємо про цей екоцид не тільки тому, що дбаємо про навколишнє середовище, а тому, що дбаємо про людей. І те, що відбувається – абсолютно жахливо, ми не повинні дозволити цьому повторитися знову", – підсумувала Тунберг.
- Нагадаємо, Ґрета Тунберг взяла участь у діалозі Президента України з представниками світової екологічної спільноти, в ході якого прокоментувала підрив Каховської ГЕС. Вона назвала його екоцидом, який є продовженням неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І Росії має відповісти за свої злочини.
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