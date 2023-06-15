Про це повідомляє УНІАН.

"Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається. Погляди всього світу звернені на Україну і на Росію, на те, що відбувається зараз. Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами", - звернулася вона до українців.

Грета підкреслила, що скоєні Росією злочини в Україні "потрібно засуджувати", і що світ не повинен дозволити цьому продовжуватися.

Видання "Слово і діло" зазначило, що під час заходу вона виступила з промовою, присвяченою катастрофі на Каховській ГЕС. Тунберг зазначила, що люди не повинні просто стояти осторонь і дивитися на злочини російських окупантів.

"Не мовчіть, коли відбуваються такі жахливі речі... Дивлячись на фотографії та слухаючи всі ці історії з України, ми всі почуваємося розбитими горем. Але ми не повинні зупинятися на досягнутому. Потрібно бути активними та заявити про свою позицію, щоб засудити злочини, вчинені Росією", – заявив Тунберг.

За словами активістки, екоцид, який влаштувала Росія, є продовженням неспровокованого та повномасштабного вторгнення країни-окупанта.

"Звичайно, ми думаємо про цей екоцид не тільки тому, що дбаємо про навколишнє середовище, а тому, що дбаємо про людей. І те, що відбувається – абсолютно жахливо, ми не повинні дозволити цьому повторитися знову", – підсумувала Тунберг.