Таку оцінку дає у своєму звіті, що ґрунтується на даних, отриманих до грудня 2022 року, Міжнародний центр інтегрованого розвитку гір (ICIMOD), передає Reuters.

Гірська система Гімалаї простягається на 3500 км і проходить через території сучасних Китаю, Індії, Непалу, Бутану та Пакистану. Команда міжнародних вчених виявила, що танення льоду в регіоні прискорюється. Зокрема, протягом 2010-х років льодовики втрачали лід на 65% швидше, ніж у попередньому десятилітті.

Якщо температура підвищиться на 1,5°C, льодовики в усьому регіоні втратять від 30% до 50% свого об'єму до 2100 року, йдеться у звіті. При потеплінні на 3°C льодовики у Східних Гімалаях, включно Непалом і Бутаном, втратять до 75% свого льоду. При потеплінні на 4°C градуси ця цифра зросте до 80%.

Якщо раніше вчені сумнівалися, чи дійсно льодовики у Гімалаях тануть, то після того, як США у 2019 році оприлюднили супутникові знімки льодовиків регіону, зроблені ще в 1970 році, у них з'явилася наукова база для досліджень. Також кращому розумінню змін сприяв розвиток супутникових технологій останніх років та активізація польових досліджень. Це допомогло встановити, якими будуть втрати до 2100 року при різних рівнях глобального потепління.

Які будуть наслідки для людей

У звіті йдеться про те, що потік води у 12 річкових басейнах регіону, ймовірно, досягне піку до середини століття, після чого почнеться дефіцит. Це матиме наслідки для більш ніж 1,6 мільярда людей, оскільки багато високогірних громад використовують льодовикову воду та талий сніг для зрошення земель.

"Хоча може здатися, що у нас буде більше води, тому що льодовики тануть швидше... здебільшого це відбуватиметься у вигляді повеней, а не стабільного потоку", - зазначають у досліджені.

Танення льодовиків також становить небезпеку для громад, розташованих нижче за течією. Ризик виникає, коли стічні води збираються в мілководних озерах. Тоді вони переповнюються і виходять з берегів, спрямовуючи потік води вниз гірськими долинами.

Крім того, наразі у регіоні нестабільно випадає сніг і загалом його стало менше. Це призводить до збільшення смертності яків, тому що влітку вони йдуть на вищі пасовища і якщо сніг випадає занадто рано, вся територія покривається снігом, і вони не мають трави для випасу.

Уряди країн намагаються підготуватися до цих змін. Зокрема, Китай працює над збільшенням запасів води в країні, а Пакистан встановлює системи раннього попередження про повені, спричинені проривом льодовикових озер.