Учені назвали причини масової загибелі тюленів і морських левів в Уругваї

Про це інформує PHYS.org.

На берегах Уругваю знайшли 400 мертвих тіл морських ссавців. Вчені та влада підозрюють, що причиною їх смерті є пташиний грип H5, який вперше виявили у морського лева на пляжі в Монтевідео.

Мертвих тварин знайшли як на Атлантичному узбережжі, так і на берегах річки Плейт. На думку керівниці відділу фауни міністерства довкілля Уругваю Кармен Лейзагоен, пташиний грип є найбільш ймовірним фактором, який спричинив загибель тюленів і морських левів.

"Хворобу неможливо контролювати. Ми повинні чекати, поки імунітет тварин почне діяти, але ми не знаємо, коли це станеться", - розповіла вона.

Проблема в тому, що неможливо лікувати хворих тварин, а тому доводиться чекати, поки їхній імунітет сам справиться з вірусом. Але невідомо, скільки це займе часу.

Уругвай має 315 тис. морських котиків і тюленів. Поки що влада і вчені рекомендують людям не підходити до тварин, щоб не заражатися. Пташиний грип рідко передається людям, але це все ж можливо.