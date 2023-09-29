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Головна Наука Учені назвали причини масової загибелі тюленів і морських левів в Уругваї

Учені назвали причини масової загибелі тюленів і морських левів в Уругваї

29 вересня, 2023 п'ятниця
14:28
Наука На фото: тюлені

Загадкова загибель чотирьохсот тюленів і морських котиків на берегах різних країн спричинила занепокоєння серед дослідників та охоронців природи. Причиною цього став пташиний грип

Про це інформує PHYS.org.

На берегах Уругваю знайшли 400 мертвих тіл морських ссавців. Вчені та влада підозрюють, що причиною їх смерті є пташиний грип H5, який вперше виявили у морського лева на пляжі в Монтевідео.

Мертвих тварин знайшли як на Атлантичному узбережжі, так і на берегах річки Плейт. На думку керівниці відділу фауни міністерства довкілля Уругваю Кармен Лейзагоен, пташиний грип є найбільш ймовірним фактором, який спричинив загибель тюленів і морських левів.

"Хворобу неможливо контролювати. Ми повинні чекати, поки імунітет тварин почне діяти, але ми не знаємо, коли це станеться", - розповіла вона.

Проблема в тому, що неможливо лікувати хворих тварин, а тому доводиться чекати, поки їхній імунітет сам справиться з вірусом. Але невідомо, скільки це займе часу.

Уругвай має 315 тис. морських котиків і тюленів. Поки що влада і вчені рекомендують людям не підходити до тварин, щоб не заражатися. Пташиний грип рідко передається людям, але це все ж можливо.

  • В опублікованій Королівським товариством, дослідники, які проводять переписи сірих і морських тюленів, наводять нові докази того, що звичайні тюлені тримаються на більшій відстані від своїх сусідів, ніж сірі тюлені. На їхню думку, така поведінка може "відображати еволюційну реакцію на чутливість до вірусу".
Новини
Світ
грип
екологія
пташиний грип
США
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