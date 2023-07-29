У Фінляндії та Норвегії зафіксовано рекордну кількість спалахів пташиного грипу
Норвегія та Фінляндія цього року зіткнулися з рекордною кількістю спалахів пташиного грипу у кількох регіонах. Внаслідок цього загинули тисячі чайок та інших видів тварин, у деяких районах було введено обмеження на поїздки
Про це повідомляє Reuters.
Офіційні особи в арктичному місті Вадсо, що входить до губернії Фіннмарк у Норвегії, заявили, що вони зібрали понад 10 000 мертвих птахів у цьому районі, а Норвезьке управління безпеки харчових продуктів у четвер запровадило заборону на поїздки, що охоплюють три заповідники.
"Спалахи, які ми спостерігаємо в різних місцях Фіннмарка цього року, набагато більше, ніж ми бачили минулого в Норвегії", - сказав Оле-Херман Тронеруд, головний ветеринарний лікар Норвезького управління безпеки харчових продуктів.
Сусідна Фінляндія також заявила, що штам H5N1 наразі виявлено на 20 звірофермах порівняно з 12 раніше цього тижня.
Раніше в ООН попередили, що спалахи пташиного грипу в усьому світі викликають побоювання, і що вірус може легше адаптуватися для зараження людей.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик зараження людей вірусом H5N1 залишається низьким, проте необхідно ретельно відстежувати повідомлення про інфекції серед ссавців.
- Навесні 2023 року у Японії зафіксовано великі спалахи пташиного грипу на фермах – знищено понад 17 млн курчат.
- З жовтня 2021 року по вересень 2022 через спалах пташиного грипу знищили 48 млн птахів у 37 країнах, у тому числі й Україні. У 2022 році зафіксовано найбільші спалахи хвороби у Європі та Великій Британії.
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