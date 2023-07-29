Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи в арктичному місті Вадсо, що входить до губернії Фіннмарк у Норвегії, заявили, що вони зібрали понад 10 000 мертвих птахів у цьому районі, а Норвезьке управління безпеки харчових продуктів у четвер запровадило заборону на поїздки, що охоплюють три заповідники.

"Спалахи, які ми спостерігаємо в різних місцях Фіннмарка цього року, набагато більше, ніж ми бачили минулого в Норвегії", - сказав Оле-Херман Тронеруд, головний ветеринарний лікар Норвезького управління безпеки харчових продуктів.

Сусідна Фінляндія також заявила, що штам H5N1 наразі виявлено на 20 звірофермах порівняно з 12 раніше цього тижня.

Раніше в ООН попередили, що спалахи пташиного грипу в усьому світі викликають побоювання, і що вірус може легше адаптуватися для зараження людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик зараження людей вірусом H5N1 залишається низьким, проте необхідно ретельно відстежувати повідомлення про інфекції серед ссавців.