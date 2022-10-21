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Найгірша епідемія пташиного грипу в Європі: у Нідерландах через хворобу забили 300 тис. курей

21 жовтня, 2022 п'ятниця
09:12
Світ курка

У нідерландській провінції Лімбург на одній із птахофабрик через спалах пташиного грипу знищили 300 тис. курей

Про це повідомляє NOS.

Щоб запобігти поширенню хвороби, нідерландське управління безпеки харчових продуктів і споживчих товарів забиває курей на місці. Над цим будуть працювати певний час через велику кількість птахів.

Також обстежують ще п'ять птахоферм, які розташовані в радіусі 3 км від постраждалої фабрики. Упродовж двох тижнів за тваринами там будуть активно спостерігати на наявність симптомів вірусу.

Крім того, одразу після спалаху пташиного грипу набула чинності заборона на перевезення у радіусі 10 км навколо підприємства. Відтепер 128 фабрик не можуть перевозити інкубаційні та столові яйця, а також гній та інші продукти тваринного походження з птахоферм.

Зазначають, що це найбільша кількість знищених курей у Європі через цю хворобу. Європейська служба охорони здоров'я ECDC на початку жовтня повідомила, що нинішня епідемія пташиного грипу є найгіршою з усіх, які коли-небудь спостерігалися в Європі.

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Новини
Нідерланди
пташиний грип
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