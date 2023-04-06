У Японії не вистачає землі, аби ховати курчат, забитих через спалах пташиного грипу
Цього сезону, в рамках боротьби з поширенням пташиного грипу, японським аграріям довелося забити близько 17 мільйонів курчат. В країні не вистачає спеціально відведених місць, аби їх ховати
Про це інформує CNN.
Зазначається, що у 16 префектурах Японії не вистачає землі для належної утилізації забитих птахів. Усі вони раніше повідомляли про спалахи пташиного грипу.
Зазвичай місцеві фермери закопують тварин, аби запобігти поширенню вірусу. Утім тепер процедура значно ускладнилася, - заявила місцева влада Хіросіми, Каґошіми, Хоккайдо та інших.
Цього сезону через спалах хвороби довелося забити 17 мільйонів птахів - це стало рекордним показником за усю історію спостережень.
- З жовтня 2021 року по вересень 2022 через спалах пташиного грипу знищили 48 млн птахів у 37 країнах, у тому числі й Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.74
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе