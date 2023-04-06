Про це інформує CNN.

Зазначається, що у 16 префектурах Японії не вистачає землі для належної утилізації забитих птахів. Усі вони раніше повідомляли про спалахи пташиного грипу.

Зазвичай місцеві фермери закопують тварин, аби запобігти поширенню вірусу. Утім тепер процедура значно ускладнилася, - заявила місцева влада Хіросіми, Каґошіми, Хоккайдо та інших.

Цього сезону через спалах хвороби довелося забити 17 мільйонів птахів - це стало рекордним показником за усю історію спостережень.