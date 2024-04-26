Російського журналіста Forbes затримали за репост публікації про події в Бучі, йому загрожує до 10 років тюрми
У Хабаровську, що в Росії, затримали журналіста Сергія Мінгазова, який пише для Forbes, за репост публікації про події в Бучі
Про це повідомляє "Радіо свобода".
Відповідний репост журналіст зробив у Telegram-каналі "Хабаровская Мингазета".
За словами адвоката Мінгазова, чоловіка звинувачують у "фейках" про армію РФ "за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі". Підкреслено, що згідно з кваліфікацією кримінальної статті, журналістові загрожує до 10 років позбавлення волі.
Зазначається, що наразі Мінгазов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Хабаровську. Засідання щодо обрання запобіжного заходу для нього Центральний районний суд міста призначив на 27 квітня.
"Радіо свобода" додає, що журналіст пише для видань Forbes і "Амурський бульвар".
- 19 квітня у Росії затримали школярів, які буцімто організовували "диверсії" і "теракти" на користь України.
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