Російського журналіста Forbes затримали за репост публікації про події в Бучі, йому загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Відповідний репост журналіст зробив у Telegram-каналі "Хабаровская Мингазета".

За словами адвоката Мінгазова, чоловіка звинувачують у "фейках" про армію РФ "за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі". Підкреслено, що згідно з кваліфікацією кримінальної статті, журналістові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що наразі Мінгазов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Хабаровську. Засідання щодо обрання запобіжного заходу для нього Центральний районний суд міста призначив на 27 квітня.

"Радіо свобода" додає, що журналіст пише для видань Forbes і "Амурський бульвар".