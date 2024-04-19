У Росії затримали школярів, яких підозрюють у підпалі гелікоптера Мі-8
У Росії затримали школярів, які буцімто організовували "диверсії" і "теракти" на користь України
Про це заявив член держдуми Олександр Хінштейн, пише російське видання "Медуза".
Двох 16-річних школярів затримали у Самарській області. Їх підозрюють у спробі підпалу військового гелікоптера Мі-8, а також організації "диверсій і терактів" на замовлення українських спецслужб.
За словами російського депутата, з початку року школярі підпалили 2 шафи релейного захисту в селі Борівка, вежу стільникового зв'язку в Тольятті і нефункціонуючий потяг на залізничній станції Жигулівське море.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про замах на теракт.
- У Головному управлінні розвідки заявили, що у середу, 17 квітня, у російському місті Самара було знищено транспортний вертоліт Мі-8.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.24Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе