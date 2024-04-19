У Росії затримали школярів, яких підозрюють у підпалі гелікоптера Мі-8

Про це заявив член держдуми Олександр Хінштейн, пише російське видання "Медуза".

Двох 16-річних школярів затримали у Самарській області. Їх підозрюють у спробі підпалу військового гелікоптера Мі-8, а також організації "диверсій і терактів" на замовлення українських спецслужб.

За словами російського депутата, з початку року школярі підпалили 2 шафи релейного захисту в селі Борівка, вежу стільникового зв'язку в Тольятті і нефункціонуючий потяг на залізничній станції Жигулівське море.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про замах на теракт.