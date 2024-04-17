У російській Самарі знищили вертоліт Мі-8, - ГУР
У Головному управлінні розвідки заявили, що у середу, 17 квітня, у російському місті Самара було знищено транспортний вертоліт Мі-8
Про це інформує ГУР.
Зазначається, що вертоліт, вартість якого може становити від 10 до 15 мільйонів доларів, було знижено на аеродромі "Кряж".
"Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", - наголосили в ГУР.
- 10 квітня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив про ліквідацію російського гелікоптера Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.
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