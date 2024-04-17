У російській Самарі знищили вертоліт Мі-8, - ГУР

Про це інформує ГУР.

Зазначається, що вертоліт, вартість якого може становити від 10 до 15 мільйонів доларів, було знижено на аеродромі "Кряж".

"Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", - наголосили в ГУР.