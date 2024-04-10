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В окупованому Криму знищено російський вертоліт Ка-27
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив про ліквідацію російського гелікоптера Ка-27 у тимчасово окупованому Криму
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