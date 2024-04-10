Сили оборони відбили атаки РФ на 7 напрямках, найбільше - на Бахмутському та Новопавлівському

Про це 10 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Україна відбила 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.

Армія РФ завдала 11 ракетних та 108 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветівка, Антонівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили по район зосередження особового складу та 3 засоби протиповітряної оборони РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.