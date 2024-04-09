Росіянам вже вдалося прорватися у Роботине, - депутат Запорізької обласної ради Лишенко
Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що бої вже тривають у Роботиному
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворогу вже вдалося прорватися у Роботине, бої тривають у самому населеному пункті. З боку Вербового також лінія розмежування трохи змістилася в наш бік. Ворог потрохи відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ", - зауважив Лишенко.
За словами депутата Запорізької обласної ради, крок за кроком, по 100 метрів росіяни вже зайшли в Роботине.
"Спочатку росіяни скидають КАБи, які б'ють по опорних пунктах і точкам оборони ЗСУ, які наближені до зони бойових дій. Або, які розташовані на лінії розмежування. Потім йде артпідготовка по цих же місцях. А потім невеликі групи, інколи по 2-3 людини, намагаються просунутися якомога далі від своїх позицій і почати окопуватися, щоб забезпечити собі позиції. Тобто просуваючись на 100-200 метрів вони фіксуються, закопуються, а потім їхні дії повторюються. І так, крок за кроком, по 100 метрів росіяни вже зайшли в Роботине", - додав Лишенко.
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