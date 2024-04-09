Ворог почав рівняти з землею Часів Яр, - співзасновник DeepState Погорілий
Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Часового Яру
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Останнім часом нашим військовим дуже нелегко у Часовому Яру. Тому що захисники вимушені тримати оборону й відбивати масовані атаки ворога. Росіяни пруть колонами й збільшують інтенсивність обстрілів. Ворог зараз почав рівняти з землею місто, застосовуючи велику кількість авіації. З кожним часом збільшуються саме авіаційні нальоти з боку противника. Скидаються КАБи, ФАБи, і це питання допомоги наших партнерів щодо ППО, щоб знищувати ворожу авіацію й не підпускати її", - зауважив Погорілий.
За словами співзасновника та аналітика DeepState, Сили оборони України тримаються, і ми мусимо в цьому допомагати нашим захисникам.
"ЗСУ тримаються, не підпускаючи ворога. Тривають запеклі бої, як в районі Часового Яру, так і в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Росіяни намагаються підібратися з усіх сторін, якось пролізти піхотою й технікою. Працюють дронами й знищують авіацією все навколо. Але Сили оборони тримаються, і ми мусимо в цьому допомагати нашим захисникам", - наголосив Погорілий.
- Удень 8 квітня російська окупаційна армія обстріляла Часів Яр, унаслідок чого загинула жінка. Також ворог влучив у багатоповерхівку в Селидовому на Донеччині.
- Начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що окупантам не вдалося зайти на територію міста.
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