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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно, - начальник МВА Чаус
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Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно, - начальник МВА Чаус

9 квітня, 2024 вiвторок
08:26
Війна з Росією

Начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що окупантам не вдалося зайти на територію міста

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На жаль, ситуація у місті складна, але не критична. Зараз бойові дії йдуть занадто близько до території громади. Всі ми моніторимо новини й бачимо відео з Часового Яру. Деякі відео, на жаль, відповідають дійсності. Втім, хочу наголосити, що на територію міста ворог не зайшов", - розповів Чаус.

За словами Чауса, окупанти продовжують руйнувати місто обстрілами.

"Спроби ворога зайти та закріпитись на території Часового Яру були, але наші Сили оборони дали окупантам відсіч. Утім, крайні два тижні дуже складні для нашого міста. Оскільки ворог обстрілює місто всім, що в них є в арсеналі. Окупанти намагаються зруйнувати місто вщент", - додав він.

  • 8 квітня командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що 5 квітня під час потужної масованої атаки на передмістя Часового Яру ворог зазнав значних утрат у техніці та особовому складі
  • 7 квітня  Генштаб ЗСУ повідомив, що на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Росіяни 60 разів намагалися атакувати сили оборони на шести напрямках. Найбільше - на Бахмутському.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Бахмут
Військові новини
Часів Яр
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