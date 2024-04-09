Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно, - начальник МВА Чаус

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На жаль, ситуація у місті складна, але не критична. Зараз бойові дії йдуть занадто близько до території громади. Всі ми моніторимо новини й бачимо відео з Часового Яру. Деякі відео, на жаль, відповідають дійсності. Втім, хочу наголосити, що на територію міста ворог не зайшов", - розповів Чаус.

За словами Чауса, окупанти продовжують руйнувати місто обстрілами.

"Спроби ворога зайти та закріпитись на території Часового Яру були, але наші Сили оборони дали окупантам відсіч. Утім, крайні два тижні дуже складні для нашого міста. Оскільки ворог обстрілює місто всім, що в них є в арсеналі. Окупанти намагаються зруйнувати місто вщент", - додав він.