Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Відбито черговий наступ ворога біля Часового Яру, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
Ексклюзив

Відбито черговий наступ ворога біля Часового Яру, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр

8 квітня, 2024 понедiлок
09:33
Війна з Росією

Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, зазначив, що 5 квітня під час потужної масованої атаки на передмістя Часового Яру ворог зазнав значних втрат у техніці та особовому складі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це був рекорд підрозділу, а, можливо, і ЗСУ. Якщо коротко про ситуацію, противник продовжує ударно-штурмові дії у напрямку населеного пункту Часів Яр. Також додатково штурмує Богданівку та Іванівське, намагаючись взяти передмістя в оперативне оточення. Два дні тому, 5 квітня, ворогом спочатку була здійснена масована артпідготовка, застосовувалася ствольна артилерія, системи реактивного вогню типу "Град", "Ураган". Після цього пішли ударно-штурмові дії, штурмову піхоту везли на легкій броньованій техніці типу БМД та БМП, яка прикривалася ворожими танками та мінометами", - прокоментував командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

За його словами, противник залучив все, що у нього було на озброєнні, також було велике насичення ворожими FPV-дронами. Крім того, активно застосовувалася росіянами авіація, літаки та гвинтокрили.

"Всього було задіяно загарбниками близько 30 одиниць броньованої техніки та значна частина особового складу. Тобто ворог проводив дуже потужні штурмові дії. Але Сили оборони України відбили цю масовану атаку і завдали суттєве ураження ворогу. Тільки підрозділ, який я маю честь очолювати, знищив 9 одиниць легкої броньованої техніки, ще одну баггі зі штурмовою піхотою і дві одиниці пошкодили. Всі наші бригади чітко спрацювали, це і протитанкісти, і артилеристи, і безпілотники. Загалом противник під час цих ударно-штурмових дій втратив близько 20 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу, саме ударно-штурмового свого потенціалу. Відповідно, росіяни не мали суттєвих успіхів на полі бою", - резюмував Юрій Федоренко.

  • 7 квітня  Генштаб ЗСУ повідомив, що на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Росіяни 60 разів намагалися атакувати сили оборони на шести напрямках. Найбільше - на Бахмутському
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Часів Яр
Читайте також:
санкції проти рф
6 квітня, 2024 субота
На "Міжнародному ярмарку геноциду" у Варшаві вимагали повного ембарго ЄС на торгівлю з РФ
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Дональд Трамп
7 квітня, 2024 неділя
Які поступки з боку України передбачає "мирний" план Трампа: Washington Post оприлюднила подробиці
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.8
    Купівля 38.8
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 квітня
09:45
Сектор Гази
Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу у новому раунді перемовин щодо припинення вогню в Газі, - Reuters
09:39
Бєлгородська область
За останні 3 тижні росіяни 21 раз скидали авіабомби на Білгородську область, - росЗМІ
09:05
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
РФ вночі атакувала Україну: на Житомирщині є загроза забруднення повітря, на Одещині - влучання
09:02
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
Південна Корея вивела на орбіту другий військовий супутник-розвідник для спостереження за КНДР
08:36
сепар лнр
На окупованій Луганщині різко зросла кількість випадків суїциду серед представників "народної міліції", - ОВА
08:17
Особи з інвалідністю
Росіяни на ТОТ експлуатують людей з інвалідністю, змушуючи працювати понаднормово, - ЦНС
08:04
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У США пояснили причини виведення Ізраїлем військ з Рафаху
08:01
OPINION
Михайло Басараб
Кремль по-хамськи говорить із Заходом
07:53
Біля узбережжя Мозамбіку в Африці затонув паром зі 130 пасажирами: 90 людей загинуло
07:51
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу Сили оборони ліквідували 40 ворожих артсистем, 13 танків та 890 окупантів, - Генштаб
07:42
Литва прапор
Литва запропонувала розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України
07:22
Ілон Маск
Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска: причина
07:21
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили російську ракету і 17 "шахедів"
07:00
Російський корабель тихоокеанського флоту
У Росії заявили про пожежу на судні "Катерина Велика": 1 людина загинула, 3 поранені
06:46
Бундесвер
Асоціація резервістів Німеччини прагне перевірити майже мільйон підопічних
06:33
Азербайджан
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своєї території, Єреван заперечує
05:59
Ван Ї та Лавров
Лавров приїхав до Китаю: говоритимуть і про Україну
05:40
"Про блекаути мова не йде": Синєгубов щодо ситуації в Харкові
00:07
Ємен, хусити
Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях, а також в Індійському океані
2024, неділя
7 квітня
23:51
Оновлено
Польща
У Польщі відбулися місцеві вибори: за результатами екзит-полу, перемагає "Право і Справедливість"
23:29
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У МАГАТЕ заявили про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора ЗАЕС. Росіяни звинуватили ЗСУ
23:02
Оновлено
Вільям Бернс
Директор ЦРУ і делегація ХАМАС прибули до Єгипту для переговорів щодо припинення вогню в Газі
22:44
Фейк РФ
"На вулицях Києва з'являються плакати з "простроченим" Зеленським": новий фейк РФ
22:25
OPINION
Микола Княжицький
Про що свідчать попередні результати місцевих виборів у Польщі
22:21
лісова пожежа
У Греції вирують понад 70 лісових пожеж: країна підвищила рівень загрози
21:59
Путін
Росія хоче зробити Харків "сірою зоною", непридатною для життя, - The Economist
21:35
сили ППО
На Одещині українська ППО знищила два розвідувальні безпілотники
21:24
ЗСУ, мобілізація
Доступ до реєстрів з даними українських чоловіків ТЦК матимуть за кілька місяців, - нардеп
21:18
Конгрес США
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
21:00
Харків, ілюстративне фото
"Світ має почути цей біль": Зеленський заявив, що дипломати і військові шукають ППО для Харкова
20:53
Ексклюзив
ЗСУ
США, ймовірно, не зацікавлені надавати Україні допомогу для контрнаступальних дій, - військовий експерт Ступак
20:43
Огляд
Вибух на підстанції
Вибухи на аеродромах в Єйську, Курську, Енгельсі, масштабна пожежа біля Курська і бавовна в Санкт-Петербурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:41
Оновлено
Розстріл українських полонених в Кринках
Розстріл українських полонених в Кринках: Нацполіція почала розслідування
20:32
Александар Вучич
Вучич обіцяє літаюче таксі в Белграді
20:30
Скадовськ, окупанти
Росіяни проводять вибіркові обшуки у Генічеську та Скадовську, - рух "Жовта стрічка"
20:22
Оновлено
"Шахтар" - "Рух" 3:1 (7 квітня 2024 року)
УПЛ: "Шахтар" розбив "Рух", а "Чорноморець" - "Олександрію". Розклад і результати матчів 23-го туру
20:18
Ситуація в Орську (РФ) вдень у неділю, 7 квітня 2024 року
У затопленій частині російського Орська вода доходить до вікон першого поверху
20:04
Евакуація з півночі Харківщини може стати примусовою
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Сертифікат  аморальності
20:03
Ексклюзив
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Експерт з енергетики Омельченко назвав кількість російських НПЗ, знищення яких призведе до кризи у РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV