Відбито черговий наступ ворога біля Часового Яру, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це був рекорд підрозділу, а, можливо, і ЗСУ. Якщо коротко про ситуацію, противник продовжує ударно-штурмові дії у напрямку населеного пункту Часів Яр. Також додатково штурмує Богданівку та Іванівське, намагаючись взяти передмістя в оперативне оточення. Два дні тому, 5 квітня, ворогом спочатку була здійснена масована артпідготовка, застосовувалася ствольна артилерія, системи реактивного вогню типу "Град", "Ураган". Після цього пішли ударно-штурмові дії, штурмову піхоту везли на легкій броньованій техніці типу БМД та БМП, яка прикривалася ворожими танками та мінометами", - прокоментував командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

За його словами, противник залучив все, що у нього було на озброєнні, також було велике насичення ворожими FPV-дронами. Крім того, активно застосовувалася росіянами авіація, літаки та гвинтокрили.

"Всього було задіяно загарбниками близько 30 одиниць броньованої техніки та значна частина особового складу. Тобто ворог проводив дуже потужні штурмові дії. Але Сили оборони України відбили цю масовану атаку і завдали суттєве ураження ворогу. Тільки підрозділ, який я маю честь очолювати, знищив 9 одиниць легкої броньованої техніки, ще одну баггі зі штурмовою піхотою і дві одиниці пошкодили. Всі наші бригади чітко спрацювали, це і протитанкісти, і артилеристи, і безпілотники. Загалом противник під час цих ударно-штурмових дій втратив близько 20 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу, саме ударно-штурмового свого потенціалу. Відповідно, росіяни не мали суттєвих успіхів на полі бою", - резюмував Юрій Федоренко.