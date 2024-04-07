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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби росіяни 26 разів атакували Сили оборони на Бахмутському напрямку. На фронті відбулося 67 бойових зіткнень

Протягом доби росіяни 26 разів атакували Сили оборони на Бахмутському напрямку. На фронті відбулося 67 бойових зіткнень

7 квітня, 2024 неділя
19:42
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Протягом доби 7 квітня на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Росіяни 60 разів намагалися атакувати сили оборони на шести напрямках. Найбільше - на Бахмутському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 квітня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ Харківської області та по місту Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів, проте завдав авіаудару в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Диліївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Зміївка, Кринки, Тягинка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

  • Протягом минулої доби, 6 квітня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони відбили низку атак ворога на шести ключових напрямках і ліквідували ще 820 військових РФ
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