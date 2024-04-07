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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Армія РФ втратила за добу 17 танків, 54 артсистеми і 820 військових, - Генштаб

7 квітня, 2024 неділя
07:38
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони відбили низку атак ворога на шести ключових напрямках і ліквідували ще 820 військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб,
  • танків ‒ 7074 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 551 (+54) од,
  • артилерійських систем – 11 316 (+54) од,
  • РСЗВ – 1036 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 749 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),
  • крилаті ракети  ‒ 2064 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 071 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1864 (+10) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 55 атак окупантів, найбільше - на Бахмутському і Новопавлівському напрямках

У зведенні Генштабу зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 6 безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетами та авіацією: ЗСУ уразили 16 районів скупчення окупантів

Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, залучили для цього 17 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Родіонівка Сумської області; Козача Лопань, Харків, Липці, Кутузівка, Огірцеве, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області; Слов’янськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Бердичі, Калинове, Архангельське, Новоселівка Перша, Селидове, Новопокровське, Семенівка, Очеретине, Яснобродівка, Нетайлове, Скучне, Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Макарівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БПЛА, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

  • Уночі 7 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Один із "шахедів" влучив у приватний будинок, там сталося загоряння.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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