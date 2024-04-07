РФ вночі атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом - Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Є постраждалі
Уночі 7 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, один із "шахедів" влучив у приватний будинок, поранено 3 людей. Балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка. На Дніпропетровщині є пошкодження через падіння осколків збитих БПЛА
Про обстріл Харкова інформує міський голова Ігор Терехов.
"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів", - написав він близько 01:17.
За словами Терехова, один з безпілотників влучив у приватний будинок, після чого спалахнула пожежа.
Уже зранку стало відомо, що унаслідок нічної атаки росіян у Харкові постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Також 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.
Крім того, в ОВА повідомили, що о 01:40 окупанти знову вдарили "шахедами" по Лозівському та Харківському районах Харківщини. Минулося без постраждалих.
Ракета на Одещині
Про атаку на Одещину повідомили у Силах оборони півдня України. Зазначається, що пізно ввечері 6 квітня окупанти випустили ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Унаслідок атаки зруйновано адміністративну та технічну будівлі.
Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - у неї акубаротравма.
Дрони на Дніпропетровщині
Крім того, опівночі окупанти продовжили терор і здійснили атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною.
Як уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по два "шахеди" було знищено у Криворізькому та Дніпровському районах, ще сім - у Камʼянському.
В останньому через падіння осколків пошкодило декілька будівель та автівки.
- Напередодні ввечері росіяни з артилерії обстріляли Курахівську і Мар'їнську громади, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, серед них - матір з 16-річною донькою.
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