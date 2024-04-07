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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ вночі атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом - Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Є постраждалі
Оновлено

РФ вночі атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом - Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Є постраждалі

7 квітня, 2024 неділя
07:48
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Уночі 7 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, один із "шахедів" влучив у приватний будинок, поранено 3 людей. Балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка. На Дніпропетровщині є пошкодження через падіння осколків збитих БПЛА

Про обстріл Харкова інформує міський голова Ігор Терехов.

"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів", - написав він близько 01:17.

За словами Терехова, один з безпілотників влучив у приватний будинок, після чого спалахнула пожежа.

Уже зранку стало відомо, що унаслідок нічної атаки росіян у Харкові постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Також 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці. 

Крім того, в ОВА повідомили, що о 01:40 окупанти знову вдарили "шахедами" по Лозівському  та Харківському районах Харківщини. Минулося без постраждалих.

Ракета на Одещині

Про атаку на Одещину повідомили у Силах оборони півдня України. Зазначається, що пізно ввечері 6 квітня окупанти випустили ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Унаслідок атаки зруйновано адміністративну та технічну будівлі.

Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - у неї акубаротравма.

Дрони на Дніпропетровщині

Крім того, опівночі окупанти продовжили терор і здійснили  атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено  в небі над Дніпропетровщиною.

Як уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по два "шахеди" було знищено у Криворізькому та Дніпровському районах, ще сім - у Камʼянському. 

В останньому через падіння осколків пошкодило декілька будівель та автівки. 

  • Напередодні ввечері росіяни з артилерії обстріляли Курахівську і Мар'їнську громади, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, серед них - матір з 16-річною донькою.
Теги:
Одеса
Харків
російська армія
Одещина
Дніпропетровщина
безпілотник
ракетний удар
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