На Донеччині окупанти обстріляли Курахове і Красногорівку: 3 людини загинуло, 2 поранено
У суботу, 6 квітня, росіяни з артилерії обстріляли Курахівську і Мар'їнську громади, у результаті чого 3 людини загинуло, 2 поранено
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вдень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську і Мар'їнську громади. У Кураховому 2 загиблих і 1 поранений; у Красногорівці — 1 загиблий і 1 поранений", - заявив він.
За словами начальника ОВА, постраждалі були ушпиталені й наразі отримують усю необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.
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У суботу, 6 квітня, окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє - постраждали.
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