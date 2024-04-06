На Донеччині окупанти обстріляли Курахове і Красногорівку: 3 людини загинуло, 2 поранено

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську і Мар'їнську громади. У Кураховому 2 загиблих і 1 поранений; у Красногорівці — 1 загиблий і 1 поранений", - заявив він.

За словами начальника ОВА, постраждалі були ушпиталені й наразі отримують усю необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.