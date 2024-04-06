Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова: 1 людина загинула, ще 1 поранена

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ", - написав мер.

Згодом стало відомо про 1 загиблого та 1 пораненого унаслідок російського удару, повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення", - заявив він.

Окрім цього, за його словами, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля.

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