Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова: 1 людина загинула, ще 1 поранена
У суботу, 6 квітня, окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Наразі відомо про 1 загиблого та 1 пораненого
Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ", - написав мер.
Згодом стало відомо про 1 загиблого та 1 пораненого унаслідок російського удару, повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення", - заявив він.
Окрім цього, за його словами, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля.
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