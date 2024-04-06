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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни запустили кілька груп "шахедів" на півдні країни. У Харкові пролунали вибухи
Оновлено

Росіяни запустили кілька груп "шахедів" на півдні країни. У Харкові пролунали вибухи

6 квітня, 2024 субота
01:06
Війна з Росією шахед

У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників на півдні країни. У Харкові пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

Близько опівночі БпЛА було зафіксовано на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області. Також – на межі Дніпропетровської та Харківської областей – курсом на північний-захід.

Згодом військові повідомили про декілька нових груп ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

О 00:25 військові повідомили про загрозу ударів балістикою у Сумській області.

О 00:44 "шахеди" виявили на сході Полтавської області. Через декілька хвилин вони були в районі Миргорода.

Згодом стало відомо, що дрони з Херсонщини рухаються у напрямку Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Вибухи у Харкові

Керівник ОВА Синєгубов о 00:20 повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Про атаку на місто також пише мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом Синєгубов додав, що зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою:

"Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється".

Теги:
Харків
ППО
безпілотник
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