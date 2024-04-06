Росіяни запустили кілька груп "шахедів" на півдні країни. У Харкові пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

Близько опівночі БпЛА було зафіксовано на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області. Також – на межі Дніпропетровської та Харківської областей – курсом на північний-захід.

Згодом військові повідомили про декілька нових груп ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

О 00:25 військові повідомили про загрозу ударів балістикою у Сумській області.

О 00:44 "шахеди" виявили на сході Полтавської області. Через декілька хвилин вони були в районі Миргорода.

Згодом стало відомо, що дрони з Херсонщини рухаються у напрямку Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Вибухи у Харкові

Керівник ОВА Синєгубов о 00:20 повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Про атаку на місто також пише мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом Синєгубов додав, що зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою:

"Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється".