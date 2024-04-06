Росіяни запустили кілька груп "шахедів" на півдні країни. У Харкові пролунали вибухи
У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників на півдні країни. У Харкові пролунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм.
Близько опівночі БпЛА було зафіксовано на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області. Також – на межі Дніпропетровської та Харківської областей – курсом на північний-захід.
Згодом військові повідомили про декілька нових груп ударних БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.
О 00:25 військові повідомили про загрозу ударів балістикою у Сумській області.
О 00:44 "шахеди" виявили на сході Полтавської області. Через декілька хвилин вони були в районі Миргорода.
Згодом стало відомо, що дрони з Херсонщини рухаються у напрямку Дніпропетровщини та Миколаївщини.
Вибухи у Харкові
Керівник ОВА Синєгубов о 00:20 повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Про атаку на місто також пише мер Харкова Ігор Терехов.
Згодом Синєгубов додав, що зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою:
"Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється".
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