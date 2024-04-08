Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
Удень 8 квітня російська окупаційна армія обстріляла Часів Яр, унаслідок чого загинула жінка. Також ворог влучив у багатоповерхівку в Селидовому на Донеччині
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу — загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків", - написав він.
У Селидовому ворог поцілив у дев'ятиповерхівку, наразі відомо про трьох поранених.
Філашкін укотре закликав цивільних евакуюватися з Донеччини.
Варто зазначити, що наразі ворог намагається зайти в Часів Яр, але всі його спроби марні.
"Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 квітня.
- У ніч на 12 березня окупанти атакували Селидове шістьома ракетами С-300, постраждали дві жінки.
- У ніч на 19 березня російські окупанти знову атакували приватний сектор Селидового ракетами С-300, постраждали 4 людини.
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