Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу — загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків", - написав він.

У Селидовому ворог поцілив у дев'ятиповерхівку, наразі відомо про трьох поранених.

Філашкін укотре закликав цивільних евакуюватися з Донеччини.

Варто зазначити, що наразі ворог намагається зайти в Часів Яр, але всі його спроби марні.

"Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 квітня.