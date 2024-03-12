Вночі РФ вдарила 6 ракетами С-300 по Селидовому на Донеччині: є поранені та руйнування
Російські окупанти уночі вівторка, 12 березня, атакували шістьома ракетами С-300 Селидове Донецької області, внаслідок чого постраждали дві жінки
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 01:30.
"В результаті влучання однієї з ракет по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у місті пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У ніч на 12 березня росіяни запустили ударні дрони з півдня у напрямку центру та заходу України: у Тернопільській області виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.
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