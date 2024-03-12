Вночі РФ вдарила 6 ракетами С-300 по Селидовому на Донеччині: є поранені та руйнування

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 01:30.

"В результаті влучання однієї з ракет по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).