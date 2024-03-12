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"Шахеди" атакують центр та захід України. Ситуація у ніч на 12 березня

12 березня, 2024 вiвторок
01:32
Війна з Росією шахед

У ніч на 12 березня ворог запустив ударні дрони з півдня у напрямку центру та заходу України

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі "шахеди" залетіли на територію України з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу о 21:07.

Приблизно через пів години вони змінили напрямок руху – і були скеровані на захід, на територію Миколаївської області. О 21:53 на Миколаївщину залетіла ще одна група ударних дронів РФ.

Після 22:00 "шахеди" перебували вже над Одещиною та Кіровоградщиною – курс північно-західний.

О 22:42 ворожі дрони увійшли в повітряний простір Вінниччини, ще частина – змінила курс на Білу Церкву та Дніпро.

О 23:46 дрони минали Вінниччину та Хмельниччину і рухались далі на захід.

Близько опівночі "Суспільне" повідомляє про звуки вибухів на Хмельниччині.

Після опівночі повітряну тривогу було оголошено спочатку у Тернопільській, а згодом і у Львівській областях.

О 00:34 у ПС ЗСУ повідомили: "Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області - загроза застосування балістичного озброєння!". О 00:45 пролунав відбій.

Станом на 01:00 "шахеди" залишились лише у західних областях:

  • У Кременецькому районі Тернопільської області, курс на Хмельниччину;
  • У східній частині Тернопільської області, курсом на захід;
  • У Теофіпольському районі Хмельницької області, курс західний;
  • Декілька груп БПЛА у Радивилівському районі Рівненської області, курс північний (північно-східний).

О 01:26 пролунав відбій тривоги у Львівській області, а через декілька хвилин - по всій Україні.

Теги:
безпілотник
ракетний удар
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