"Шахеди" атакують центр та захід України. Ситуація у ніч на 12 березня
У ніч на 12 березня ворог запустив ударні дрони з півдня у напрямку центру та заходу України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворожі "шахеди" залетіли на територію України з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу о 21:07.
Приблизно через пів години вони змінили напрямок руху – і були скеровані на захід, на територію Миколаївської області. О 21:53 на Миколаївщину залетіла ще одна група ударних дронів РФ.
Після 22:00 "шахеди" перебували вже над Одещиною та Кіровоградщиною – курс північно-західний.
О 22:42 ворожі дрони увійшли в повітряний простір Вінниччини, ще частина – змінила курс на Білу Церкву та Дніпро.
О 23:46 дрони минали Вінниччину та Хмельниччину і рухались далі на захід.
Близько опівночі "Суспільне" повідомляє про звуки вибухів на Хмельниччині.
Після опівночі повітряну тривогу було оголошено спочатку у Тернопільській, а згодом і у Львівській областях.
О 00:34 у ПС ЗСУ повідомили: "Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області - загроза застосування балістичного озброєння!". О 00:45 пролунав відбій.
Станом на 01:00 "шахеди" залишились лише у західних областях:
- У Кременецькому районі Тернопільської області, курс на Хмельниччину;
- У східній частині Тернопільської області, курсом на захід;
- У Теофіпольському районі Хмельницької області, курс західний;
- Декілька груп БПЛА у Радивилівському районі Рівненської області, курс північний (північно-східний).
О 01:26 пролунав відбій тривоги у Львівській області, а через декілька хвилин - по всій Україні.
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